Türk Kızılayından Irak'taki Ezidi Göçmenlere Yardım

Türk Kızılayı
, Irak
'ın Duhok
kentinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) tarafından kurulan Bersiva-1 Çadır Kampı'nda 2 bin 500 aileye kışlık giyim yardımında bulundu.
Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te Musul
'un Sincar
İlçesi'ne düzenlenen DEAŞ saldırıları nedeniyle AFAD tarafından kurulan kampta 2 bin 500 aileye kışlık giyim kolileri ulaştırdıklarını söyledi.
Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler için AFAD tarafından Duhok'un Zaho
İlçesi'nde kurulan Bersiva-1 Çadır Kampı'nda Ezidi göçmenler yaşıyor.
DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra çok sayıda sivil, Erbil
ve Duhok vilayetlerine sığınmıştı. Göçmenler yaklaşık 4 yıldır söz konusu vilayetlerde yardım kuruluşlarının desteğiyle kurulan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.
Duhok,Türk Kızılayı,AFAD,Irak
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:10