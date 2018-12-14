Türk Kızılayından Kök Hücre Bağışçısına Teşekkür Belgesi

Türk Kızılayı Nizip
Şube Başkanı Kasım Çiçektaş, kök hücre bağışında bulunarak Gaziantep
'teki bir hastaya umut olan Mehmet Yılmaz
'a teşekkür belgesi takdim etti.
Kızılay Nizip Kan Alma Merkezinde düzenlenen törende konuşan Çiçektaş, gönüllü kan bağışçılarından kan alınırken, aynı zamanda kök hücre numunesi de alarak ilgili yerlere gönderdiklerini söyledi.
Yapılan çalışma kapsamında gönüllü bağışçı Mehmet Yılmaz'ın bağışlamış olduğu kök hücrenin bir hastaya umut olduğunu belirten Çiçektaş, şöyle konuştu:
"Türk Kızılayı adına bağışçımıza yapmış olduğu bağıştan dolayı teşekkür ediyorum. Önce Allah'ın sonra da kendisinin sayesinde bir hastamız şifa bulacak. Bu nedenle ilçemizde kan bağışında bulunacak olan vatandaşlarımızın bu durumu göz önüne alarak kan bağışının yanında kök hücre bağışında da bulunmalarını istiyorum."
Yılmaz da kendisinden alınan numunenin Gaziantep'teki bir hastaya uyduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.
Herkesi meşakkati ve sıkıntısı olmayan kök hücre bağışında bulunmaya davet eden Yılmaz, "Bağışta bulunmada herhangi bir engeli bulunmayan vatandaşlarımızın böylesine hayırlı işlerde yer almasını temenni ediyorum. Şu an yaşadığım mutluluğu hiçbir şekilde anlatamam. Böylesine güzel bir duygu yok. Çünkü bizlerin bağışı bir insana umut oluyor, bir insana hayata veriyor. Bu nedenle herkesin bağışta bulunmasını istiyorum." dedi.
Konuşmaların sonunda 29 Ocak 2018 tarihinde Nizip ilçesinde kan bağışında bulunduktan sonra kök hücre bağışında da bulunarak ilik nakli bekleyen bir kişiye umut olan Yılmaz'a, Türkiye
Kök Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından gönderilen belge, Kızılay Nizip Şube Başkanı Kasım Çiçektaş tarafından verildi.
Türk Kızılayı,Mehmet Yılmaz,Nizip
14 Aralık 2018 Cuma 12:54