Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılayından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Kovid-19 ile mücadelede anlamlı yardım - Haberler

Türk Kızılayından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Kovid-19 ile mücadelede anlamlı yardım

Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tıbbı malzeme yardımında bulundu.

24.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:08
Türk Kızılayından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Kovid-19 ile mücadelede anlamlı yardım
Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tıbbı malzeme yardımında bulundu.
Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığından verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına Kovid-19 salgınına karşı tıbbi malzeme desteği sağlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına, 30 bin cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin EB149 tipi maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük bağışlandı.
Öte yandan, 500 gıda paketi ve 500 hijyen seti de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına teslim edilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Kızılayı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haber 18:58: HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması - Haber 18:57: Sakaryq'da muhtelif noktalara dezenfektan otomatları eklendi - Haber 18:57: ED-BEL'de ücretsiz izin konusu açığa kavuştu - Haber 18:56: Avukatlar da mücbir sebep kapsamına alındı - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber
Loading