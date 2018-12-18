Türk Kızılayından Okullara Yardım Kampanyası

Türk Kızılayı Akçakoca
Şubesince ilçedeki okullara yardım kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı, Uğurlu
Köyü İlköğretim Okuluna ders, araç gereç ve kırtasiye malzemeleri desteğinde bulundu.
Hazırladıkları yardım malzemeleriyle dolu kolileri Uğurlu Köyü İlköğretim Okulu müdürüne teslim eden Akçakoca Kızılay Şube Başkanı Özkan Öztürk
, başlattıkları yardım çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.
Her kesime ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:
"Şehir merkezinde sürdürdüğümüz okullara yardım çalışmalarımıza köy okulları ile devam ediyoruz. Bugün Uğurlu İlköğretim Okulumuza geldik. Daha önce okul müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği kapsamında tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrenciler için sağladığımız ihtiyaçlarını getirdik ve okul müdürümüze teslim ettik. Bu konuda vatandaşlarımız bize çok önemli katkı sunuyor. Hepsinden Allah razı olsun."
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Kaynak: AA