Türk Kızılayının 151. kuruluş yılı

Kaynak: İHA

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Türk Kızılayının 151'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.Başkan Bozkurt, dünyanın sayılı, bölgenin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılayının 151 yaşında olduğunu belirterek, yardımseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini söyledi. Bozkurt, "11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktor 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyet 1877 yılında 'Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti' adını aldı. 1923 yılında 'Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti' adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise 'Türkiye Kızılay Cemiyeti' oldu. Kuruluşa 'Kızılay' adını büyük önder Atatürk verdi. Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Türk Kızılayı, bugün 8 bölge afet yönetim ve lojistik merkezi, 22 yerel afet müdahale ve lojistik merkezi, acil haberleşme sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, 500 bin kişiye acil barınma ve beslenme imkanı verebilecek kapasiteye ulaştı. 1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan Türk Kızılay, 2005 yılında güvenli kan temini programını hayata geçirdiği. O günden bugüne kan bağış oranını yüzde 654 oranında artıran Kızılay, 2018 yılı sonu itibariyle 2 milyon 581 bin 482 ünite kan bağışına ulaştı. Ülke geneline yayılmış 18 bölge kan merkezi bünyesinde toplam 85 hizmet birimde 3 bin 500 personel ile 300 noktada hizmetlerini sürdüren Kızılay, Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedeflemektedir. İlik nakli ve kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için Sağlık Bakanlığımız ve Türk Kızılay arasında 2013 yılının Kasım ayında imzalanan anlaşma ile 'Kök Hücre' projesine başlandı. Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılay; sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor. Kızılay, yardım elini ülke sınırlarının dışına da uzatıyor. Balkanlardan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkaslara kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. 151 yıllık tarihinde 153 farklı ülkede ihtiyaç anında Türk Kızılay vardı. Uluslararası arenada gerçekleştirilen bu yardım çalışmalarıTürkiye'nin tanıtılmasına da kuşkusuz büyük katkı sağladı. Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Türk Kızılayı, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan aldığı güç ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. - HAKKARİ