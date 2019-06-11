Türk Kızılayının kuruluşunun 151'inci yılı dolayısıyla Bafra
'da program düzenlendi.
Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Halim Tutku Demircan, Türk Kızılayının 151'inci yılı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Demircan, gazetecilere yaptığı açıklama da, 11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktorun "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti"ni kurduğunu, cemiyetin 1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti" adını aldığını söyledi.
"Kızılay" adını Büyük Önder Atatürk'ün verdiğine işaret eden Dmircan, "Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti
'nin Osmanlı'dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi. Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonunun en aktif üyesi olmasının yanı sıra Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir." dedi.
Kan hizmetlerinde öncü olduklarını vurgulayan Demircan, "1957 yılında kan merkezlerini kurmaya başlayan Türk Kızılayı, 2005 yılında Güvenli Kan Temini Programını hayata geçirdi. O günden bugüne kan bağışını yüzde 654 artırdı. 2018 yılı sonu itibarıyla 2 milyon 581 bin 482 ünite kan bağışına ulaşıldı. Ülke geneline yayılmış 18 bölge kan merkezi bünyesinde 85 hizmet birimde 3 bin 500 personelle 300 noktada hizmetlerini sürdüren Kızılay, Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedeflemektedir. Sağlık Bakanlığı
ve Türk Kızılayı arasında 2013 yılında imzalanan anlaşma ile "Kök Hücre Projesi'ne" başlandı. Türkök Projesi kapsamında 500 bini aşkın gönüllüyle kök hücre verici kaydı oluşturuldu."
Kaynak: AA
Güncel