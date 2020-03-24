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Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı

Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüs ile mücadele titizlikle devam ederken, salgının ülkemize sıçramasının ardından gördüğü talep artan kolonya dünya gündemine oturdu. Fransa'nın resmi haber ajansı AFP, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığını kullandığı bir dosya haber hazırladı.

24.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:46

Koronavirüs ile küresel mücadele devam ederken, salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından satışlarını artıran kolonya, dünyanın gündemine oturdu.

Fransa 'nın resmi haber ajansı AFP, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığını kullandığı bir dosya haber hazırladı.

"TÜRKLERİN GİZLİ SİLAHI: KOLONYA"

Fransız haber ajansı AFP, son dönemde revaçta olan kolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya haber hazırladı. Kolonyanın, koronavirüsü öncesinde de Türk toplumunda önemli bir yeri olduğu örneklerle anlatılırken haberin başlığında, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığı kullanıldı.

"BEKLENMEDİK BİR TALEP GÖRÜYOR"

Dosya haberde "Misafirperverliğin sembolü olmasının yanı sıra hijyen olarak da destek veren bir parça. Şimdi ister buzdolabında ister dolaplarda olsun her evde bulunan, Türk kolonyası, koronavirüsü ile savaşta bir silah olarak beklenmedik bir talep görüyor" ifadesi kullanıldı.

KOLONYAYA TALEP ARTTI

Eminönü'nde kolonya satın almak için ilk vakaların açıklanmasından önce uzun kuyruklar olduğu hatırlatılırken, birçok eczane ve dükkanda kolonyanın tükendiğine dair ibareler olduğu belirtildi.

Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs salgınında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Etiketler : Fransız Haber Ajansı, Koronavirüs, Fransa, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (7)
TÜRK:Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. ~Kızılderili Şef Seattle
Cevap Yaz 1 27
ADİLE:Tabikide sembolimiz
Cevap Yaz 0 3
BEHCET:Sİmdi anladinizmi Türklerin ne kadar misafir düşkünü ve ne kadar temizlik düşkünü oldugunu????
Cevap Yaz 1 6
MY GALAXY TURKEY:öğreneceklerde hayatta kalabilirlerse. . Turşu - Kelle Paça - Kolonya - Pekmez de var
Cevap Yaz 4 36
FERHAT:Alexiacığım,Daha geçmelerinin sonucu, evlerinden iki topluyorlar yakında seni de toplarlar
0 0
ALEX:dalga geçiyorlar. Senin gibi keklerde hemen düşüyor
7 5
SELİM UNAL:Devamlı sömürgeciliği dusunecegine sen de kullan,halkına sen de yap kullansınlar yazzik
Cevap Yaz 3 22

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