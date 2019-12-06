Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'in, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın ve Konseye üye ülkelerden gelen gençlerin katılımıyla 2-6 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Türk Konseyi Gençlik Platformu Genel Kurul üyesi Demokratik Azerbaycan için Gençlerin Sosyal Birliği (DANİB) Başkanı Elmeddin Behbud, Gençlik Platformu oluşturulmasının başarıyla sonuçlandığını bildirdi.

"GENÇLİK PLATFORMU'NUN KURULMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

Behbud, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Konseye üye ülkelerin liderlerinin uyguladığı net stratejik siyaset sonucunda bugün Türk devletleri dünyanın jeopolitik sisteminde önemli yere sahip. Türk Konseyi, zengin kültüre sahip Türk devletlerinin başarılı işbirliği modelidir. Böyle bir durumda nüfusun önemli bir kısımını oluşturan gençler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bağların sağlamlaştırılması açısından Gençlik Platformu'nun kurulması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

TÜRK DÜNYASININ ORTAK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Türk devletleri arasında ilişkilerin geliştirilmesine rağmen hala daha dünya Türklerinin birçok sorunlarının olduğunu vurgulayan Behbud, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'ın tüm uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutması; Uygur Türklerinin etnik kimliğine göre insan hukuklarından mahrum edilmeleri, öldürülmeleri; KKTC'nin durumu; yurtlarından sürgün edilmiş Ahıska Türklerinin kendi topraklarına dönmelerine izin verilmemesi; İran Türklerinin kendi Türk dilinde konuşamaması, tüm Türk dünyasının ortak sorunudur. Bu sorunları çözmek ve karşıdaki engelleri aşmak için tüm Türk dünyasının birlik olması ve herkesin hesap vereceği ekonomik ve askeri bir platform yaratmak gerekmektedir."