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Türk Konseyi 7. Zirvesi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı...

15.10.2019 11:40Türk Konseyi 7. Zirvesi
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla başladı.
Liderlerin zirvenin gerçekleştirildiği Fairmont Otel'e gelmelerinin ardından, aile fotoğrafı çektirildi.
Daha sonra zirveye geçen liderler, burada yapacakları konuşmaların ardından zirve ortak bildirisine imza atacak.
Zirveye ayrıca gözlemci olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Purli Agamuradov da katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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