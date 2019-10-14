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- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladıBAKÜ - Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi çerçevesinde Konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

14.10.2019 11:00
- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
BAKÜ - Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi çerçevesinde Konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Ekim Salı günü yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 7. Zirvesi çerçevesinde Konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Çavuşoğlu toplantıdan önce Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilevberdi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilevberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.
Toplantıda Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da gözlemci olarak hazır bulundu. Bakü'de yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılacak.
- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: İHA

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