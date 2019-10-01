Türk Konseyi Genel Sekreteri, Kazakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Genel Sekreter, Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı Bakanı tebrik ederek Türk Konseyi çerçevesinde Türk Dili Konuşan Ülkelerin halklarının yararına yürütülmekte olan işbirliğinin, Sayın Bakanın görev süresi sırasında ivme kazanacağına dair umutlarını dile getirmiştir.

B. Amreyev, Türk devletleri arasındaki ilişkilerde yaşanan son gelişmeler hakkında Bakana bilgi vermiş ve Kazakistan'ın Türk Konseyi faaliyetlerine verdiği güçlü destek ve değerli katkılarından dolayı şükranlarını ifade etmiştir.

Taraflar, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılımını takip eden son gelişmeler, Türk Konseyi'nin gözlemci ülkesi Macaristan'da açılan Avrupa temsilciliği, Türk Konseyi'nin faaliyetlerinin ekonomik boyutunun güçlendirilmesi ve diğer ülkeler ve uluslararası kurumlarla kurulan işbirliği süreci hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

B. Amreyev ve M. Tileuberdi, 15 Ekim tarihinde Bakü'de düzenlenecek olan Türk Konseyi 7.Zirvesi'nin hazırlıklarını da detaylı olarak ele almışlardır.

M.Tileuberdi, yaklaşmakta olan Türk Konseyi 7.Zirvesi'nin, tüm Üye Ülkelerin çıkarlarını koruyan uluslararası bir örgüt olarak Türk Konseyi'nin önemli rolünü ortaya koyacağını ve kurumun tarihinde çok önemli bir kilometre taşı olacağını vurgulamıştır.

Bakan Tileuberdi, Genel Sekretere, Türk Konseyi'nin Üye Ülkeleri arasındaki işbirliğini arttırma çabalarında başarılar dilemiş ve yaklaşmakta olan Zirve'nin, Türk Konseyi'nin hedeflerinin gerçekleştirilmesini daha ileri bir boyuta taşımasını umduğunu belirtmiştir.