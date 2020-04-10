Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Konseyi Liderleri Koronavirüs gündemiyle Olağanüstü Zirvede bir araya geliyor

Türk Konseyi Liderleri 10 Nisan 2020 tarihinde Koronavirüs gündemiyle toplanan Olağanüstü Zirvede bir araya geliyor.

10.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:50
Türk Konseyi Liderleri Koronavirüs gündemiyle Olağanüstü Zirvede bir araya geliyor

Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi 10 Nisan 2020 tarihinde "COVID-19 salgınıyla mücadelede işbirliği ve dayanışma" temasıyla, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in girişimiyle düzenlenen Zirve'ye, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kassym-Jomart Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Kurbankulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orbán ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev iştirak edecek.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da video konferansta yer alacak.

Zirve sırasında Liderler, Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ulusal seviyede alınan tedbirler konusunda bilgi paylaşımında bulunacak, sağlık alanında çok taraflı işbirliğini artırmanın yollarını ele alarak, bölgemizde COVID-19'un patlak vermesinin ardından yaşanan ortak zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Liderler ayrıca, Koronavirüs salgınının ulusal ve küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini aşmanın yollarını tartışacak, kriz ve pandemi sonrası dönemde ticari ilişkilerin sürdürülmesi ve kesintisiz ulaştırmanın sağlanması için muhtemel ortak çabaları ve ortak önlemleri ele alacaklar.

Zirve toplantısının sonunda, Cumhurbaşkanları tarafından 'Ortak Deklarasyon' kabul edilecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İlham Aliyev, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek? Haberler
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek?
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Haberler
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Haberler ›› Güncel ››Türk Konseyi Liderleri Koronavirüs gündemiyle Olağanüstü Zirvede bir araya geliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:44: Altındağ Belediyesi konut taksitlerini 3 ay erteledi - Haber 09:44: Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler - Haber 09:42: Sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretiyorlar - Haber 09:40: Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Haber 09:40: Aliağalıların gıda ihtiyaçları tek tıkla kapılarına ulaşıyor - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber