Türk Konseyi Liderleri Koronavirüs gündemiyle Olağanüstü Zirvede bir araya geliyor

Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi 10 Nisan 2020 tarihinde "COVID-19 salgınıyla mücadelede işbirliği ve dayanışma" temasıyla, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in girişimiyle düzenlenen Zirve'ye, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kassym-Jomart Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Kurbankulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orbán ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev iştirak edecek.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da video konferansta yer alacak.

Zirve sırasında Liderler, Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ulusal seviyede alınan tedbirler konusunda bilgi paylaşımında bulunacak, sağlık alanında çok taraflı işbirliğini artırmanın yollarını ele alarak, bölgemizde COVID-19'un patlak vermesinin ardından yaşanan ortak zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Liderler ayrıca, Koronavirüs salgınının ulusal ve küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini aşmanın yollarını tartışacak, kriz ve pandemi sonrası dönemde ticari ilişkilerin sürdürülmesi ve kesintisiz ulaştırmanın sağlanması için muhtemel ortak çabaları ve ortak önlemleri ele alacaklar.

Zirve toplantısının sonunda, Cumhurbaşkanları tarafından 'Ortak Deklarasyon' kabul edilecek.