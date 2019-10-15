Haberler » Güncel » Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.

15.10.2019 13:38Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.
Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.
Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."

Barış Pınarı Harekatı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:16 İlkadım 'da "Alo Çöp Taksi" hizmete girdi
14:21 Türk Kızılaydan Tel Abyad'a yardım
14:20 Hong Kong'da protestoculardan ABD'ye yasa çağrısı
14:20 Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdı
14:14 Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi
14:20 Havalimanında görevliye hakaret eden kadının duruşması yarın başlıyor
14:19 O temizlik görevlisi, gelen bağışlarla kırtasiye malzemeleri alıp, okullara dağıttı
15.10.2019 14:22:36