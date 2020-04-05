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Türk Konseyinden Kovid-19'a karşı dayanışma mesajı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Konseye üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında birbiriyle dayanışma sergilediğini belirterek Türk dünyasının salgınla mücadelede uluslararası toplumun geri kalanıyla da...

05.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:22
Türk Konseyinden Kovid-19'a karşı dayanışma mesajı
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Konseye üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında birbiriyle dayanışma sergilediğini belirterek Türk dünyasının salgınla mücadelede uluslararası toplumun geri kalanıyla da iş birliği içinde hareket edeceğini vurguladı.
Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Amreyev, üye devletler arasındaki iş birliği ve dayanışmaya dikkati çekerek uluslararası toplumun Kovid-19 ile mücadelede koordineli ve kararlı çaba göstermesi gerektiğini belirtti.
Bu küresel krize karşı tüm dünyanın ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Amreyev, Türk Konseyine üye ülkelerin mevcut iş birliği mekanizmasının, yeni tip koronavirüsle mücadelede de ortak hareket edilmesini mümkün kıldığını ifade etti.
Konseye üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye , Özbekistan ve gözlemci ülke Macaristan 'ın salgının beraberinde getirdiği sorunların üstesinden gelmek için gereken kararlılığı sergilediğini vurgulayan Amreyev, küresel salgının başından bu yana Türk dünyası liderlerinin birbiriyle yakın istişarelerde bulunduğuna dikkati çekti.
Amreyev, şöyle devam etti:
"Bu ortak çaba ve iş birliğinin bir parçası olarak Türkiye, Azerbaycan'a test kitleri gönderen ilk ülke olmuş, böylece kardeş ülke Azerbaycan'ın bu hastalıktan muzdarip ilk hastaların teşhis edilmesi için gerekli imkanlara ulaşmasını sağlamıştır.
Türkiye yine, Türkiye ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa yönetilen Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına devredilmesini, bu hastanenin Kırgız Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılmasını kararlaştırmıştır. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın girişimiyle, komşusu Kırgızistan'a bu zor günleri atlatmasına katkı sağlamak üzere insani yardım gönderilmiştir. Bunlara ek olarak, Kazakistan hükümeti, Kırgız vatandaşlarının Çin ve Hindistan'dan hava yoluyla tahliyesinde yardım sağlamıştır."
- "Macaristan'a ilk destek Türk Konseyi ülkelerinden geldi"
Türk Konseyine üye devletlerin, salgının Avrupa'da yayıldığına dair haberlerden hemen sonra Macaristan'a tıbbi destek veren ilk ülkeler olduğunu hatırlatan Amreyev, "Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye, Macaristan'a çok ihtiyaç duyulan yüz maskeleri de dahil olmak üzere tıbbi malzeme tedarik etmiştir." ifadesini kullandı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun Türk Konseyi üye ülkelerine yürekten şükranlarını sunarak çağrılarına zamanında yanıt verdikleri ve yolladıkları samimi yardımlar için teşekkür ettiğini belirten Amreyev, bu yardımların Türk Dünyası ile Macaristan arasındaki güçlü dayanışmanın bir başka somut göstergesi olduğunu vurguladı.
Amreyev ayrıca Türk özel sektörünün Kazakistan'a tıbbi malzeme desteği verilmesi konusunda oldukça etkili olduğunun altını çizdi.
Konseye üye devletler arasındaki sağlam kararlılık ve yakın iş birliğine olan inancını dile getiren Amreyev, Kovid-19'a karşı yürütülen bu küresel mücadelede Türk dünyasının uluslararası toplumun geri kalanıyla dayanışma içinde hareket edeceğine emin olduğunu ifade etti.
Amreyev ayrıca Türk dünyası liderlerinin bu konuya ilişkin olarak üst düzey istişareyi sürdürme hususunda kararlı olduklarını ve ihtiyaç duyulabilecek ek önlemleri alarak bu eşi görülmemiş zorluklarla mücadelede ortak çabalarının devam edeceğini de bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Macaristan, Türkiye, Bağdat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türk Konseyinden Kovid-19'a karşı dayanışma mesajı - Haberler

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