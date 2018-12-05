Türk Konsorsiyumu, Newcastle'a Talip!

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

İsmi verilmeyen bir Türk konsorsiyumunun, Premier Lig kulübü Newcastle United'ı satın almak üzere görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İngiltere 'nin köklü ekiplerinden Newcastle United'ın Türklere satılma ihtimali olduğu ortaya çıktı. Premier Lig ekibini satma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sezon başından beri yoğun ilgi

Buna göre kulübü satın almak için üç kişinin ilgisi bulunuyor. Bunlardan bir tanesinin Türkler olduğu belirtildi. İsmi verilmeyen bir Türk konsorsiyumunun sezon başından bu yana siyah-beyazlı kulübü satın alma çabası içinde görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

İki taliplisi daha var