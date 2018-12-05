Türk Konsorsiyumu, Newcastle'a Talip!

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler
İsmi verilmeyen bir Türk konsorsiyumunun, Premier Lig kulübü Newcastle United'ı satın almak üzere görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İngiltere
'nin köklü ekiplerinden Newcastle United'ın Türklere satılma ihtimali olduğu ortaya çıktı. Premier Lig ekibini satma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Sezon başından beri yoğun ilgi
Buna göre kulübü satın almak için üç kişinin ilgisi bulunuyor. Bunlardan bir tanesinin Türkler olduğu belirtildi. İsmi verilmeyen bir Türk konsorsiyumunun sezon başından bu yana siyah-beyazlı kulübü satın alma çabası içinde görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.
İki taliplisi daha var
Bunun dışında ABDli olmayan bir multi milyarderin de kulübün taliplisi olduğu bildirildi. Newcastle'ı almak için uğraş veren üçüncü kişininse Atlanta
United'ın sahibi Arthur Blank olduğu vurgulandı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:12