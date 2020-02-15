Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: "Artık göç etmeyeceğiz"

Suriyeli bir vatandaş Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Türk Konvoyunu görünce "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek sevinçle karşıladı.

Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Suriyeli bir vatandaş, köye gelen Türk konvoyunu sevinçle karşıladı. Cep telefonuyla görüntü çeken vatandaş, "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek Türk konvoyunu sevinçle karşıladı.

Öte yandan Esad rejimi, sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın Suriyeli, Türkiye sınırına göç etti.

(İHA)

Kaynak: İHA