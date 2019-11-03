Türk Korfbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda

Türk Korfbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni namağlup ilk sırada bitirerek finallere katılma hakkı elde etti.

Türk Korfbol Takımı, Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni namağlup birinci sırada bitirdi. Corendon Airlines sponsorluğundaki Türk Korfbol Takımı, eleme müsabakalarında sırasıyla Ukrayna, Belarus, İsveç, Yunanistan ve İsviçre'yi yendi.

Uluslararası Korfbol Federasyonunun (IKF) 2020 yılı içerisinde Belçika ve Polonya'da gerçekleştireceği Avrupa Korfbol Şampiyonası'nda yer alma hakkı kazanan Türk Korfbol Takımı, tarihi başarının ardından takım halinde asker selamı verdi.

Korfbol, dikdörtgen bir alanda oynanan, her bir takımın dörder erkek ve kadın sporcudan oluştuğu ve bu oyuncuların bir korfa (sepet) şut atarak sayı kazanmaya çalıştıkları bir spor branşıdır. Bu oyunun ana karakteristik özellikleri, bütün sahada kullanılan çok yönlü beceriler, iş birliğine dayalı oyun, kontrollü fiziksel temas ve cinsiyet eşitliğidir.

Kaynak: AA