Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Türk korvetinden Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde selamlama atışı - Güncel

Türk korvetinden Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde selamlama atışı

TCG Heybeliada korveti, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 21 pare top atışı ile selamlama yaparak Şehitler Abidesi'nde tören icra etti.

19.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:33
Türk korvetinden Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde selamlama atışı
TCG Heybeliada korveti, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 21 pare top atışı ile selamlama yaparak Şehitler Abidesi'nde tören icra etti.

Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Heybeliada korveti, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 21 pare top atışı ile selamlama yaparak Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi önünde tören gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Heybeliada, Çanakkale, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading