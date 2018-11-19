Türk Kozmetik Sektörü, Uzakdoğu'ya İhracatını Artırmayı Hedefliyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından bu yıl 8'inci defa Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilen fuara Türkiye'den 18 firma katıldı. Katılımcı firmalar fuar süresince yaklaşık 400 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu yıl 23'üncüsü 14-16 Kasım tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenen Cosmoprof Asia Fuarı'na, İKMİB Milli Katılım Organizasyonu ile 13, bireysel olarak 5 firma katıldı. T.C. Hong Kong Başkonsolosu Korhan Kemik, T.C. Hong Kong Ticaret Ataşesi Merve Yılmazcan, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. İmer Özer ve İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Adıyaman'ın yer aldığı heyet katılımcı firmaları ziyaret etti.

"FUAR KATILIMLARI BİR FIRSATTIR"

Uzakdoğu pazarında daha aktif olabilmek adına fuar katılımlarının büyük önem arz ettiğini belirten İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M.İmer Özer, "Hong Kong ile birlikte Çin pazarı kozmetik ihracatçılarımız için değerlendirilebilir alternatif bir pazar niteliğindedir. Fuar katılımları da pazara giriş ve tanıtım açısından büyük bir fırsattır" dedi.

KOZMETİK ÜRÜNLERİ TANITILDI

Kozmetik ürünleri, parfümeri, cilt bakım ve kişisel temizlik ürünleri, spa ürünleri, ambalaj, güzellik salonu ürünlerinin sergilendiği fuarda, fuar süresince yaklaşık 400 iş görüşmesi gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda kozmetik sektöründe dünyanın en büyük ithalatçılarından olan Hong Kong ve Çin'e Türkiye'nin gerçekleştirdiği kozmetik sektörü ihracatında artış olması bekleniyor.

80 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

Profesyonel güzellik, kişisel bakım ve kozmetik sektöründe uluslararası bir etkinlik olan Cosmoprof Asia fuarında, 22 ülkeden 3 bine yakın katılımcı yer aldı ve 80 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

TÜRKİYE'DEN 18 FİRMA KATILDI

Cosmoprof Asia Fuarı'na Türkiye'den Foneks, Eyüp Sabri Tuncer, Flormar, BFF ve Kozmotek firmaları bireysel olarak katılırken, İKMİB'in 8'inci kez düzenlediği Milli Katılım Organizasyonu ile Akten Kozmetik, Altona Cosmetics, Derma-Cos İlaç Medikal ve Kozmetik, Doğuş Kozmetik, Erte Kozmetik, Giz Kozmetik, Hunca Kozmetik, Kurtsan İlaçları, Lider Kozmetik, Olivos, Pinkar Kimya, Pinkim Kozmetik ve Talya Doğal Ürünler olmak üzere 13 firma katıldı.