Türk Kültürünü Sanatıyla Dünyaya Anlatıyor

09 Aralık 2018 Pazar 11:32



09 Aralık 2018 Pazar 11:32

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Sağ, ilham aldığı Türk kültürünün değerlerini sanatıyla tanıtmaya çalışıyor.Türk kültürü üzerine uzun yıllar bilimsel çalışmalar yürüten ve kültürün özellikle çok bilinmeyenlerini sanatına taşıyan Sağ, Türklerin at koşum takımlarından, kıyafetlerinden, pazırık halısından, mağara resimlerinden ilham alarak sanatını icra ediyor.Bilimsel makalelerin yanı sıra Almanya'da, Nahçıvan'da, Gagauz Özerk Yerinde resim sergileri açıp, programlara katılan Sağ, özellikle Türklerin dünyanın dört bir yanına yayılmasında kullanılan atların figürlerine çalışmalarında sıkça yer veriyor.Sağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise ve üniversite yıllarından itibaren Türk kültürü üzerine araştırmalara başladığını söyledi."Bizim dünya sanatı içerisinde var olmamamızın nedenlerden birisi aslında bu zenginliği göremememizdir. Bunu nasıl su yüzüne çıkarabilirim düşüncesiyle araştırma yaptım." diyen Sağ, Türklerin renkleri sanatta nasıl kullandığını da araştırdığını belirtti."Türk resmi, kimlikli şekilde yapılmalı"Türk resminin kimlikli şekilde yapılması gerektiğini savunan Sağ, kültürü sanatla çözümlemeye çalıştığını vurguladı.Bozkurt kültüründe rutin işler için hızlı hareket etmek gerektiğine değinen Sağ, birçok şeyin tabiata bağlı olduğunu, bunun için de hızlı hareket eden at resimleri çizdiğini bildirdi.Sağ, "En kutsal hayvanlarımızdandır. Onunla doğmuş, onunla ölmüşüz. Onun sırtında yaşamışız, yoldaşımız olmuş. Dünyanın dört bir tarafına dağılmışız. Dağılma sürecinde, göç esnasında atları kullanmışız." dedi.İlk kişisel sergisini Ankara'da açtığını aktaran Sağ, tarihi zenginlikleri, kültürel değerleri resmin teknik diline bağlı kalarak, anlatmaya çalıştığını bildirdi.Sağ, ışık olmadan rengin olamayacağını da belirterek, şunları kaydetti:"Kut kelimesinin renk karşılığı altın sarısıdır. Biz bunu merkeze koymuşuz, devlet rengidir. Padişahların saraylarının altın renge bürünmesinin nedeni budur. Altın sarısını kafaya koyuyoruz, ak rengi başa, mavi gökyüzünün sonsuz maviliği. Turkuaz kutsal bir renktir. Onun için adını Türk mavisi olarak alır. Işığı da işin içine sokar. Türkler renkleri sadece resimlerinde değil, coğrafik adlandırmalarda da kullanır. Devletini kurduğu bölgenin kuzeyine siyahla, batısına akla, güneyine kırmızıyla doğusuna maviyle ilgili adlandırmalar yapar. Köylerde, yaylalarda hala Gökbelen, Kızılalan, Sarı Göl gibi adlandırmalar yapılıyor. Atlarımız da renklerine göre savaş meydanlarında dizilir. Orduların üniformaları da buna göredir. Renkleri bu kadar etkili kullanan, anlam veren başka bir millet olmadığı için Türkler, hakikaten renklerin efendisidir. Özellikle Türk dünyasının bilinmeyenlerini sanatla anlatmaya çalıyorum."