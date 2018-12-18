Türk kültürünü yansıtan el yapımı bebekler yurt dışına satılıyor

Kaynak: İHA

Türk kültürünü yansıtan el yapımı bebekler yurt dışına satılıyorSAMSUN - Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde üretilen ve Türk kültürünü yansıtan el yapımı bebekler hem gelenek görenekleri yeni kuşaklara aktarıyor hem de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkeye satılarak gelir elde ediliyor. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü el sanatları atölyesinde 7 usta öğretici ve 2 öğretmen olmak üzere toplam 9 kişilik ekip el yapımı bebekler üretiyor. Amazonlar, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Karadeniz Bölgesi ve diğer yöresel kültürleri yansıtan giysiler giydirilen bebeklerle Türk kültürü, gelenek ve görenekler yeni kuşaklara aktarılıyor. Seramik, bal mumu, tel ve kumaş kullanılarak üretilen bebekler ayrıca hem yurt içi hem de ABD, Rusya, Kuveyt ve Kazakistan gibi birçok ülkeye satılarak gelir elde ediliyor. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Kerime Dincerol, el yapımı bebeklerin enstitünün el sanatları ve seramik atölyelerinde yapıldığını söyledi. El sanatları atölyesinde Terme'de yaşadığı düşünülen amazon kadınların yapıldığını ifade eden Dincerol, "Seramik atölyemizde ise seramik bebeklerin üzerine atölyede giysilerini giydiriyoruz. Yine dolgu bebeklerin yüzleri bal mumundan hazırlanıyor. Osmanlı Devleti ve Anadolu Selçuklu Devletini yansıtan koleksiyon giysilerini bebeklere giydiriyoruz. Seramik atölyemizde üretilen standart bebeklerin üzerine daha önceden hazırlamış olduğumuz kalıplar doğrultusunda giydiriyoruz. Tasarımları tümüyle bize ait olan giysiler giydiriyoruz. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti koleksiyonu bebekler, önceden boyutlarını hazırladığımız daha sonrasında ise bal mumundan hazırlanan yüzleri monte ediyoruz. Koleksiyon giysileri bebeklerin vücutlarından ölçülü alarak küçültüldü. Nakışlar ise nakış atölyemizde yapıldı. 1 bebek yaklaşık 1 haftada hazır geliyor" dedi. "Hem yurt içi hem de yurt dışına satış gerçekleştiriyor" Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti koleksiyonunu yeni uygulamaya başladıklarını bildiren Dincerol, "Bunların henüz satışını yapmadık. Diğerlerin satışı ise yıllar öncesine dayanıyor. El yapımı bebeklerimizin hem yurt içine hem de yurt dışına satışını gerçekleştiriyoruz ve gelir elde ediyoruz" diye konuştu. "Gelenek ve görenekleri günümüze taşıyoruz" Olgunlaşma Enstitülerinin amacının gelenek ve görenekleri yaşatmak ve günümüze taşımak olduğunu aktaran Dinçerol, "Bunları araştırıyoruz ve günümüzde sergilemeye çalışıyoruz. Amacımız, araştırmalarımız sonucunda giydirdiğimiz bebeklerimizi, Temel ile Fadime olsun diğer yörelerimize ait bebekler olsun, Amazonlar olsun günümüzde satılan diğer bebeklere göre yeni kuşaklara, gençlerimize geleneğimizi taşımak" şeklinde konuştu.