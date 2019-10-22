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Türk lezzetleri dizilerle dünyaya tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı dizilere ürün yerleştirecek.

22.10.2019 09:32Türk lezzetleri dizilerle dünyaya tanıtılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı dizilere ürün yerleştirecek. Türk kahvesi, şalgam ve kuymak gibi lezzetler dizilerde tanıtılacak.

Turizmde ürün çeşitliliği artırılıyor. Sağlık ve inanç turizmin yanı sıra gastronomi turizmi de 75 milyon turist olan 2023 turizm hedefine katkı sağlayacak. Bu çerçevede yurt dışında ilgi göre Türk dizi ve filmlerinde gastronomi ürün yerleştirmesi yapılacak.

Türk mutfağının vazgeçilmezleri; Adana kebabı, şalgam, kuymak, Karadeniz pidesi, mırra gibi ürünler dizilere yerleştirilerek dünyaya gösterilecek. Bu vesileyle yöresel lezzetler ile ülkeye turist çekilecek. - İSTANBUL

Ekonomi

Kaynak: İHA

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