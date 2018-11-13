Türk Limanları Üçüncü Çeyrekte Büyüdü

TÜRKLİM'in açıkladığı verilere göre üçüncü çeyrekte 2 milyon 440 bin 721 TEU konteyner elleçleyen üye limanlar,bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüme gösterdi. TÜRKLİM üye limanları, genel kargo taşımacılığında ise 5 milyon 930 bin 856 ton yük taşıyarak ihracatta yüzde 19 büyüdü.

Türk ekonomisinin can damarlarından biri olan deniz ticaretinde limanlardan gelen üçüncü çeyrek rakamları sevindirdi. Limanlardaki toplam konteyner iş hacminin yüzde 92'sine sahip TÜRKLİM üye limanları, Temmuz – Ağustos – Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte 2 milyon 440 bin 721 TEU konteyner elleçleyerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü.

İhracatta konteyner taşımacılığı, 881 bin 380 TEU konteyner ile geçen yıla kıyasla üçüncü çeyrekte yüzde 7,2 artış gösterdi. Türk limanlarının en önemli işlemlerinden biri olan transit yük taşıma ise yine aynı döneme kıyasla yüzde 7,4 arttı. İthalat rakamlarına bakıldığında ise geçen yılın üçüncü çeyreğini 824 bin 536 TEU ile kapatan limanlar, bu sene yüzde 1,4 düşüşle 812 bin 898 TEU konteyner elleçledi. Limanlarda kabotajda da yüzde 93,2 azalma görüldü.

İTHALAT – İHRACAT ARASINDAKİ MAKAS KAPANIYOR

TÜRKLİM üye limanları 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 28 milyon 432 bin 798 ton yük elleçledi. Genel kargo elleçlemesinde bir önceki yıla göre yüzde 11,38 küçülme yaşanırken, ihracat da 5 milyon 930 bin 856 ton yük ile yüzde 19 arttı. Genel kargo taşımacılığında geçen yılın üçüncü çeyreğinde ithalatta 22 milyon 510 bin 757 ton yük elleçlenirken, bu yıl aynı dönemde ithalat 18 milyon 333 bin 478 ton yüke geriledi. İthalat ve ihracat arasındaki yük farkı bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyon 526 bin 849 ton iken bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle 12 milyon 402 bin 622 ton seviyelerine indi.