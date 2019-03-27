Türk Liseleri New York'ta Robot Yarışmasında Boy Gösteriyor

Türkiye'den dört lisenin robot takımları, ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition'da Türkiye'yi temsil ediyor.

4 TÜRK LİSESİ BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞIYOR

Genç girişimci ve tasarımcıları, bilim ve teknoloji alanında desteklemek amacıyla bu yıl 30'uncusu yapılan yarışmada, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Darüşşafaka Lisesi, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi ile Adnan Menderes Anadolu Lisesi yarışıyor.

Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition, 24- 27 Mart'ta New York'un Long Island bölgesindeki Hofstra Üniversitesinde yapılıyor.

Yarışmaya katılan öğrenci ve danışmanlar, yarışmaya katılım süreçlerini ve duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan, okullarının fen ve sosyal programları uyguladığını ve birçok yeniliği gerçekleştirdiğini belirterek "Geldiğimiz bu nokta çok devrimsel bir gelişmedir ve çok sevindiricidir." dedi.

Bir taraftan imam hatip liselerinin misyonuna bağlı şekilde hareket ettiklerini, diğer taraftan da modern eğitim yaklaşımları ve teknolojiye adaptasyon ile okullarını daha da geliştirdiklerini söyleyen Asan, "Önceleri alternatif gibi görülen imam hatip liseleri artık daha fazla beklentiye cevap verebilen kurumlar haline gelerek iyi bir seçeneğe dönüşmüş durumda. Özellikle proje imam hatip okulları bu anlamda oldukça ilgi gösterilen okullar arasında yer alıyor." diye konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ ODASINI ATÖLYE HALİNE GETİRDİ

Okulun Matematik öğretmeni Tahsin Topçu da yarışmaya katılım sürecinde okul müdürü Asan'ın kendi odasını öğrencilerin çalışmasına açtığını belirterek şöyle konuştu:

"İmam hatip lisesi olduğumuz için bir atölyemiz yok meslek lisesi gibi. Aşkın hanım, kendi odasını açtı. Çocuklara bir yıldan uzun süredir kodlama, yazılım ve elektronik eğitimleri verdiriyor. Bunları bir araya getirince ortaya dünyanın en prestijli yarışmasında Türkiye'yi temsil eden imam hatip kız öğrencileri olarak burada bulunmalarının önü açıldı."

Topçu, öğrencilerin verilen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayarak takımın tamamen kızlardan oluşması nedeniyle dikkat çektiğini ve olumlu tepkiler aldığını kaydetti.

"UFUK AÇICI BİR YARIŞMA"

Daha önce yarışmaya başka bir okulla katılan ve bu yıl Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine danışmanlık yapan Ali Secaattin Kan da "Yarışmanın öğrencilerimize kattığı bilim ve teknoloji temasının yanında sosyal sorumluluk projelerine de girişimcilik ruhu gibi katkıları oluyor. Öğrenciler için çok faydalı ve ufuk açıcı bir yarışma. Bu nedenle de içinde bulunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Emrah Akdeniz ve takım kaptanı 11. sınıf öğrencisi Yasemin Hançer de yarışmada bulunmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'DEKİ GENÇLERE IŞIK OLMAK İÇİN BURADAYIZ"

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Ali Kemal Alemdaroğlu da okullarının ve öğrencilerin hayalini gerçekleştirmek için yarışmaya geldiklerini belirterek "Türkiye'deki her gencin bu tür yarışmalara katılarak gençliğin ve geleceğin neler olduğunu göstermeleri ve onlara ışık olmak için buradayız." diye konuştu.

Yarışmada dini ve dili farklı birçok kişi olmasına rağmen herkesin aynı ortamda çalıştığını dile getiren Alemdaroğlu, yarışma kapsamında kardeşlik halkası oluşturarak herkesi bu halkaya davet edeceklerini vurguladı.

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Takım kaptanı ve 11. sınıf öğrencisi Göktürk Aytuğ Akarlar da yarışmada kendilerine mühendislik bilinci aşılandığını belirterek "Aynı zamanda da birbirimize destek olarak daha da yükselmeyi öğrendik. Hep birlikte kendimizi okulumuzu ve ülkemizi daha iyi bir yere taşımaya çalışıyoruz." dedi.

"TÜRK TAKIMLARININ BİRİSİNİN BAŞARISI, HEPİMİZİN BAŞARISI OLACAK"

Darüşşafaka Lisesi Fizik öğretmeni Selim Çile de okullarının bu yarışmaya katılan ilk okul olduğunu ve bu yıl 10. kez Türkiye'yi temsil ettiklerini vurgulayarak "Burada olmaktan çok gururluyuz. Şu anda burada dört Türk takımı yarışıyor. Dolayısıyla birisinin başarısı, hepimizin başarısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı lisenin takım kaptanı ve 10. sınıf öğrencisi Aysun Yılmaz da bu sene yarışmada ikinci kez yer aldıklarının altını çizerek "Burada hem kendimizi geliştiriyoruz hem de çevremize faydamız oluyor. Projelerle, başarımızla ve her şeyimizle kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ödülle dönemesek bile burada öğrendiğimiz şeylerle geri Türkiye'ye dönmek bizim için çok mutluluk verici bir şey." dedi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Elif Tuncer de yarışmaya ikinci kez katıldığını kaydederek geçen yıl şampiyon olduklarını dile getirdi.

Tuncer, "Önemli olan dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle bir arada durabilmek. Ortamı tatmak. Sonuçta hepimizi aynı hedef doğrultusunda yürümeye çalışan öğrencileriz. Bilim ve teknoloji adına projeler ve işler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Geliştirdikleri bir robotun 2 sene önce 10 gün bir kuyuda mahsur kalan bir yavru köpeğin kurtarılması için kullanıldığını söyleyen Tuncer, "Bu turnuvanın amacı gençlere sadece robot yapmayı öğretmek değil aynı zamanda bu turnuvada öğrendiği becerileri gerçek hayatta kullanmalarını sağlamak. Ben bu turnuvada yer almasam, sadece derslerimize çalışıyor olsaydık böyle aksiyonlara girişemezdik." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ekin Şenvandarlı da yarışmaya katılırken amacının kızların da başarılı olabileceğini göstermek olduğunu belirterek "Kızların da robotik faaliyetlerde yer alabileceğini ve Türkiye'ye 8 bin takım arasından ilk 3'e girerek şampiyonluk ödülünü getirebileceğini göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, gün içinde yapılan birçok