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Türk markaları yurt dışı pazarında yerini alacak

Bu sene Fransa'da 25'incisi gerçekleştirilen MAPIC 2019'da küresel markaların AVM yatırımcılarının ve tedarikçilerinin katılım gösterdiği, Mena Malls ve Success Flow Türkiye temsilcileri Nilüfer Antonetti ve Nilay Kalkavan da yer aldı.

27.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:16Türk markaları yurt dışı pazarında yerini alacak
Bu sene 'da 25'incisi gerçekleştirilen MAPIC 2019'da küresel markaların AVM yatırımcılarının ve tedarikçilerinin katılım gösterdiği, Mena Malls ve Success Flow temsilcileri Nilüfer Antonetti ve Nilay Kalkavan da yer aldı.

Fransa'nın Cannes şehrinde 25'incisi gerçekleşen MAPIC 2019 bu yıl yüksek katılım oranı ile hareketli günlere ev sahipliği yaptı. Sektörün uluslararası markalarının, AVM yatırımcılarının ve tedarikçilerinin katılım gösterdiği bu organizasyonda Mena Malls ve Success Flow Türkiye temsilcileri Nilüfer Antonetti ve Nilay Kalkavan da yer aldı. Orta Doğu başta olmak üzere Avrupa ve Türkiye'deki markaları yatırımcılarla buluşturan Mena Malls ve Success Flow Türkiye temsilcileri, Türk markalarının küresel pazardaki marka konumlandırmasını gerçekleştirirken mevcut pazardaki paylarını büyütmeyi hedefledikleri kaydedildi.

Uluslararası ekibiyle doğru bir yönetim stratejisiyle Türk markalarının yurt dışındaki pazardan daha fazla pay almasını önemsediklerini belirten Mena Malls ve Success Flow Türkiye Temsilcileri Nilüfer Antonetti ve Nilay Kalkavan, Türk markalarının güncelliği, yenilenme hızı, üretim gücü ve kalite fiyat politikası özellikleri bakımından son zamanlarda küresel pazarda bulunan birçok ülkenin dikkatini çektiğini kaydederek özellikle Orta Doğu'dan Türk markalarına yoğun bir talep olduğunun altını çizdiler.

Mena Malls, alışveriş merkezi yönetim ve kiralama danışmanlığı hizmeti verirken, Success Flow ise uluslararası pazarda marka bilinirliğini arttırmak ya da büyütmek isteyen yerli ve yabacı markaları küresel pazarda iş geliştirme danışmanlığı alanında temsil ederek A'dan Z'ye danışmanlık hizmeti sunuyor. - İSTANBUL

Türkiye, Fransa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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