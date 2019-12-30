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Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor

Yerel seçimler sonrası ekonomik krize giren Türk Medya'nın Star ve Güneş gazetelerini kapatacağı kesinleşti. Şirket yönetimi çalışanlara gönderdiği tebliğde gazetelerin kapanacağını duyurdu.

30.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:37 Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor

Son dönemde ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşayan Türk Medya, ve Güneş gazetelerini kapatıyor. Medya Radar'da yer alan habere göre, gazete yönetimi çalışanlara gönderdiği tebliğde Star ve Güneş gazetelerinin kapanacağını duyurdu.

GÜNEŞ, AKŞAM'IN EKİ OLACAK

Star gazetesinin basımı durdurulurken, Güneş gazetesi ise Akşam'ın içinde 4 sayfalık ek olarak yayın hayatına devam edecek.

SEÇİM SONRASI KRİZ PATLAK VERMİŞTİ

Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran Türk Medya'da yerel seçimler sonrası kriz patlak vermişti. Krizin ardından birçok isimle yollar ayrılırken Star matbaası ve Akşam Life eki kapanmıştı.


Star, Ekonomi, Güncel

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