25 Mart 2019, 17:06
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Türk Medyasını Tiye Alan Skeç, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un Türk medyasını tiye aldığı skeç, sosyal medyayı ayağı kaldırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları skeci çok beğenirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise eleştiri yağmuruna tuttu.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın yapımcılığını üstlendiği Güldür Güldür Show'da medyaya yönelik sert bir eleştiri yapıldı. Skeci izleyen sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

"DAHA MUTLU HABERLER YAPIN"

Dün akşam yayınlanan 192. Bölümde "Pozitif Toplantı" skeciyle gazetelere eleştiri getirildi. Bir gazetenin yazı işleri toplantısında, gazetenin genel yayın yönetmeni, gazetelerde karamsar haberler yerine, olaylara hep pozitif bakarak "Daha mutlu" haberler yapılması yönünde uyarılarda bulundu.

"TÜRK MEDYASINA AYNA TUTMUŞ"

Haber başlıklarını 'olumlu' hale getirmeye çalışan yayın yönetmeni "Ekmeğe yüzde 20 zam geldi" haberine "Obeziteye tokat! Halkımız ekmek yiyemediği için yaza fit vücutlarıyla merhaba diyecek" başlığını atıyor; artan obezite oranları hakkındaki bir habere ise "Var ki yiyoruz" başlığını uygun görüyor. "İşsizlik oranı yüzde 10" haberine "Çalışma oranı yüzde 90" haber başlığını atan yayın yönetmeni, "Tonlarca limon çiftçinin elinde kaldı" haberine de "Çiftçi limonataya doyacak" dedi. Sosyal medya kullanıcıları da bu skece sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten Türk medyasına ayna tutan bir skeç olmuş." yorumunu yaptı.

TV, Magazin



YORUMLAR (28)
DELİDİR AMA !: İşte bu kişiler Türkiye''nin aynalarıdır . Olayları yansıtmak .
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ASİ: Niye yalaanmi
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VAY ANASINI SAYIN SEYİRCİLER...: mükemmel. . . türk medyası işte ne olacaktı ki. . daha nasıl anlatılacaktı ki. . .
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BİR ACAYİP ADAM: valla ucundan bucağından yapmışlar yine korkularından, az bile ti ye almışlar.
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DOĞRUCUYA CEVAP: Müthiş bir tespit tebrikler:)
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