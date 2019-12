Türk Metal işçileri toplu sözleşme görüşmelerinin yarım kalmasını protesto etti

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamasına tepki gösteren Türk Metal üyesi işçiler, Bilecik 'te yürüyüş yaptı.Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki zam anlaşmazlığı sorunu sendika üyelerini harekete geçirirken, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk Metal üyesi işçiler seslerini duyurmak, şikayetlerini ve birlikteliklerini göstermek amacıyla yürüyüş yaptılar."Bu yolda kimseye boyun eğmeyiz, kimseye eyvallah demeyiz"Türk Metal Sendikası Bozüyük Bölge Temsilcisi Zekai Aykanat öncülüğünde İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan grup, sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada basın açıklaması yapan Bozüyük temsilcisi Zekai Aykanat, bu işin peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi, Türk Metal ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakereleri, 7 Ekim 2019 tarihinde resmen başladı. Ancak bizim hazırlıklarımız, bu tarihten çok önce başladı. Çünkü bu sözleşmenin, üyemiz açısından hayati önem taşıdığını biliyorduk. Bunun için, her şeyden önce, üyemiz ne istiyor, ne bekliyor bunu tespit ettik. İki ayrı anket düzenledik. O anketlerden elde ettiğimiz sonuçları, istatistikler ve hayatın gerçekleriyle harmanladık. Günlerce ara vermeden çalıştık. Sonunda ortaya çıkan çalışmayı, üyemizin onayına sunduk. Üyelerimiz temsilcileri aracılığı ile tek tek her maddeyi onaylayarak taslağını oluşturdu. Yani MESS'e verilen, ve üyemizin namusu gibi sahip çıktığı bu taslak, aslında kendi taslağıdır. O taslak, bizim de onurumuzdur, Türk Metal'a emanettir. O yüzden herkes bilsin ki biz o emanete halel getirmeyiz. Bu yolda kimseye boyun eğmeyiz, kimseye eyvallah demeyiz" dedi."Bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen MESS ile uzlaşamadık"Bütün iyi niyetlerine rağmen MESS ile uzlaşamadıklarını aktaran Zekai Aykanat, "Müzakerelerin 5'inci oturumunda uyuşmazlık zaptı tuttuk ve masadan kalktık. Oysa biz, Türk Metal olarak, gerçekten de üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, masaya da uzlaşmak için oturmuştuk. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Biz yeni hakları konuşalım derken, onlar kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Biz alın terimizin karşılığı deyince de, onlar size enflasyon kadar zam yeter dediler. Bu bizim için sözün bittiği yerdi. Tutanağı tuttuk masadan kalktık. İşte ondan sonra, Türk Metal'in örgütlü olduğu fabrikalardan sesler yükseldi.O sesler hakkını arayan işçinin, alın terinin karşılığını isteyen emekçinin, enflasyon dayatmasına hayır diyen Türk Metalcinin sesidir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz; Türk Metal olarak, Üyemizin hayır dediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Tamam diyene kadar mücadele edeceğiz, direneceğiz" diye konuştu."Zafer, sendikasına inanan Türk Metalcinin olacak"Türk Metal Sendikası Bozüyük Bölge Temsilcisi Zekai Aykanat, işverenin ezberinde enflasyon kadar zam, dilinde kriz sözcüğü olduğunu belirterek şöyle devam etti:"Sürekli olarak kriz var, bunalım var, zor günlerden geçiyoruz diyorlar. Biz de diyoruz ki; beyler sabredin, sizin için bu günler geçicidir. Zor günler sizin için geçicidir ama bizim için süreklidir. İşçinin, emekçinin her günü zordur, güçlük içindedir. İşçi her daim krizdedir. Sizin kriziniz geçici, bizimki süreklidir. Bakın, iki yıl önce yüzyılın sözleşmesini imzalayınca, hepimizin yüzü güldü. Fabrikalarda tek bir olay, tek bir sıkıntı, tek bir protesto olmadı. Çarklar döndü, bacalar tüttü. Bütün Türkiye'nin yüzü güldü. İşte onun için çaresiz değiliz diyoruz. Çünkü çare biziz. Çare iyi bir sözleşmedir. Üyemizin taslağını hayata geçirmektir. Bunun için yola çıktık. Bunun için yemin ettik. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz. Zafer bizim olacak. Zafer sendikasına inanan Türk Metalcinin olacak.""Kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyiz"Aykanat, yüzyılın sözleşmesinin sadece Türk Metal üyesi için değil, bütün işçi sınıfı için bir milat olduğunu anlatarak, "O sözleşmeyle, standartları yukarıya çıkardık. İşçiyi, emekçiyi layık olduğu koşullara taşıdır. Şimdi kimse bizden bu koşullardan ödün vermemizi beklemesin. O şartlar, işçi sınıfı için bir lüks değil, anasının ak sütü gibi helaldir. Her biri için mücadele ettiğimiz, bedel ödediğimiz kazanılmış haklar, bizim için vazgeçilmezdir. Bir tekinden bile vazgeçmeyiz. Bizim hayatımızı cehenneme çevirecek uygulamalara, esnek çalışmaya, denkleştirmeye, telafi çalışmasına asla ve asla izin vermeyiz. Kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Vazgeçen namerttir. Buradan MESS yönetimine de seslenmek istiyoruz; Üretim rekoru kırınca övdüğünüz, kalite ödülü alınca sırtını sıvazladığınız, Kar rekoru kırdırınca gurur duyduğunuz Türk Metalcileri, sıra zamma gelince görmez oldunuz. Fabrikalarınızda duyduğunuz o protesto sesleri işte bunun içindir. Görmezden gelenlere var olduklarını göstermek içindir. Duymazdan gelenlere, seslerini duyurmak içindir. Umarız, onları görmüş, duymuş ve haklarını teslim etmeye karar vermişsinizdir. Yoksa bilin ki biz kararlıyız. Yüzyılın sözleşmesiyle çıktığımız zirveden inmemeye, kazanılmış haklarımızı korumaya, insanca yaşamaya yetecek kadar bir zam almaya kararlıyız. Bunun için sonuna kadar mücadele etmeye de gerekirse bedel ödemeye de kararlıyız" dedi.Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. - BİLECİK