Türk Metal'le Buluşma Programı

İŞÇİLERLE TOPLANTI YAPILDI

AK Parti'nin yerel seçime yönelik hazırlıkları toplantılar şeklinde devam ediyor. AK Parti teşkilatı önceki gün Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği geniş katılımlı bir toplantıya iştirak etti. Sendika yönetimi tarafından düzenlenen toplantıya işçi camiasının büyük ilgi gösterdiği görüldü. Genel Başkan Pevrül Kavlak'a ve şube yönetimine toplantıdan ötürü teşekkür edildi.

DAĞDELEN TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantı konusunda bilgi veren İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği birlik ve beraberlik programında işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Kıymetli evsahipliği için Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'a teşekkür ediyorum" dedi. Toplantıda seçim üzerine konuşmalar yapıldı, işçi camiasının beklenti ve talepleri iletildi.

Kaynak: Bültenler