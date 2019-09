Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi öğrencilerin yüzünü güldürdü

Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi tarafından 'Bir başkası tarafından okunmamış her kitap yeni kitaptır' sloganıyla üyelerden toplanan kitaplar ile kütüphane oluşturuldu. Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, "Çocuklarımızın kendilerini geliştirmesi ve donanımlarını artıracak" dedi.Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi tarafından 'Bir başkası tarafından okunmamış her kitap yeni kitaptır' sloganıyla başlatılan kitap toplama kampanyası meyvesini verdi. Sendika üyelerinden ve yakınlarından toplanan kitaplar ile Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesinde bulunan Şehit Musa Yüce İlk ve Ortaokulu'nda kütüphane açıldı. Okullarında kütüphaneye kavuşan öğrencilerde, mutluluk yaşadı.Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, açılan kütüphanenin çocukların kendilerini geliştirmesine ve donanımlarının artmasına yardımcı olacağını söyleyerek, "Bu kütüphaneyi Türk Metal Sendikamızın sosyal sendikacılık anlayışıyla yaptık. Biz 'Bir başkası tarafından okunmamış her kitap yeni kitaptır' dedik. Kitapların raflarda tozlanmasını değil de, okunmasını istedik. Böyle bir slogan başlattık. Bu sloganımız çok tuttu. Üyelerimizden tahmin ettiğimizin üzerinde kitap bağışı geldi. Üyelerimizin haricinde çevreden duyanda kitabını alarak bize getirdi. Bizde bu kitaplarla Tuzhisar'da Şehit Musa Yüce İlköğretim Okulunda kütüphane haline getirdik. İnşallah bu kütüphane çocuklarımızın kendilerini geliştirmesi ve donanımlarını artıracağını düşünüyorum. Çocuklarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Kütüphanenin açılışına, Bünyan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmran Öçsoy, Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven, Tek-Sif Kayseri Şube Başkanı Metin Ateş, HES Kablo İnsan Kaynakları Müdürü Muharrem Yerer, HAS Çelik İnsan Kaynakları Müdürü Muhittin Çatal ve sendika üyeleri katıldı. - KAYSERİ