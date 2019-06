Türk Metal Sendikası Olağan Genel Kurulu

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Biz ocak ayında ne kadar ücret alıyorsak aralık ayında da onu almak istiyoruz. Reform yapılmak isteniyorsa bu konuda yapılsın." dedi.Kavlak, Türk Metal Sendikası'nın 16'ncı Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, genel başkan seçildiği 2009 yılından bu yana sendika üyeleri ile birçok başarıya imza attıklarını söyledi.Sendikanın üye sayısını artırdıklarına değinen Kavlak, "81 bin üyeyle teslim aldığımız sendikamızı bugün 205 bin üyeye çıkardık. 18 şubemiz vardı, bugün bu sayı 32'ye ulaştı. 421 iş yerinde örgütlüydük, bugün 738 iş yerinde Türk Metal'in bayrağını dalgalandırıyoruz." ifadelerini kullandı.Kavlak, eğitim ve sosyal sendikacılığın yanında bilimsel etkinlikler ve yayınlar ile çağdaş sendikacılığın öncüsü olduklarının altını çizerek, "Örgütlü olduğumuz birçok yabancı sermayeli iş yerinin, işverenlerinin Avrupalı olmasından hareketle, Avrupa sendikalarıyla ilişkilerimiz her geçen gün güçleniyor. Geçtiğimiz ay, dünyanın en büyük işçi örgütü Industriall Küresel'e üye olmanın onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.Sendika olarak elde ettikleri en önemli başarının toplu iş sözleşmeleri olduğunu vurgulayan Kavlak, şunları kaydetti:"Oturduğumuz her sözleşme masasından zaferle kalktık. Türkiye işçi sınıfının enflasyona mahkum edildiği bir dönemde, biz enflasyonun kat be kat fazlasını aldık. Son sözleşmemiz, zaten bütün sonuçlarıyla imzaladığımız gün efsane oldu ve yüzyılın sözleşmesi adını aldı. Taban ayarlaması, erzak yardımı, banka promosyonu, tamamlayıcı sağlık sigortası. Hepsini ama hepsini sözleşmelere ilk kez biz yazdırdık.""Reform yapılmak isteniyorsa bu konuda yapılsın"Kavlak, işçi haklarıyla ilgili reform söylentilerinin sonlanması gerektiğini ve çalışan herkesin kıdem tazminatı hakkının olduğunu belirtti.Yıl içerisinde yapılan vergi kesintilerinin işçileri zor durumda bıraktığına dikkati çeken Kavlak, "Biz ocak ayında ne kadar ücret alıyorsak aralık ayında da onu almak istiyoruz. Reform yapılmak isteniyorsa bu konuda yapılsın." ifadelerini kullandı. İşçi olarak çalıştırılan Suriyelilerin çalışma koşullarına da değinen Kavlak, şu değerlendirmede bulundu:"Bugün tezgahlarda on binlerce Suriyeli çalışıyor. Hepsi kayıt dışı çalıştırılıyor. Sigorta, prim, vergisi, servisi, yemeği yok. Biz, elbette ki Suriyeli kardeşlerimize yönelik ayrımcı ve dışlayıcı uygulamalara karşıyız. Biz yalnızca, onların ucuz iş gücü olarak, adeta köle gibi sömürülmelerine itiraz ediyoruz. Onların da ülkemizde kaldıkları süre içinde insanca çalışma koşullarına kavuşmasını istiyoruz. Kayıtlı olmalarını, hatta sendikalı olmalarını istiyoruz.""Görevi bırakmadan bunu görüp öyle gitmek istiyorum"Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da çeyrek asır öncesinde üniversiteye giden işçi çocuğu sayısının yüzde 2,5 olduğunu şu an bu rakamın yüzde 40'lara ulaştığına işaret etti.Sosyal sendikacılık alanında Türk Metal Sendikası'nın öncü olduğuna değinen Atalay, "Bu ülkede patronların, işverenlerin yani herkesin üniversitesi var. Türk-İş Türk Metal üniversitesi, Türk-İş'e de Türk Metal'e de yakışır. Bunlarla ilgili çalışmayı arkadaşlar yapıyorlar, kısa zamanda bununla ilgili müspet bir haber bekliyorum. Bu görevi bırakmadan bunu görüp öyle gitmek istiyorum." dedi.Atalay, Türkiye'de yaşanan iç sorunların yine içeride çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir kimse ülkesini dışarıda başkasına şikayet etmeyecek. Problem varsa ülke içerisinde kalacak." diye konuştu.Bazı belediyelerin işçi çıkardığı ve sendika değiştirme konusunda baskı yaptığı konusuna da değinen Atalay, "Bazı belediyeler var, bırakın işçi kimin örgütünde olursa olsun. İstediği partiye oy veriyor, istediği takımı tutuyor. Siz bizim sendikalarımızdan ne istiyorsunuz ?" dedi."Kıdem tazminatı işçinin son kalesidir"CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hukuk güvencesinin olmadığı yerde ekonominin gelişemeyeceğini söyledi.Kıdem tazminatı tartışmalarına da değinen Ağbaba, "Kıdem tazminatı işçinin son kalesidir, iş güvencesidir ve kefen parasıdır. İşçilerimizin kırmızı çizgisi ne ise CHP'nin de kırmızı çizgisi odur. Kıdem tazminatının elinizden alınmasına siz izin vermeyeceksiniz, biz de Mecliste bedeli ne olursa olsun sizin adınıza mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.Genel Kurula ayrıca, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Industriall Küresel Genel Sekreteri Valter Sanches ile Türk-İş'e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri de katıldı.