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Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek kimdir? Mustafa Özbek hayatı ve biyografisi!

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yaşanan üzücü gelişme sonrası Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek kimdir? Mustafa Özbek hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

15.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:27
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek kimdir? Mustafa Özbek hayatı ve biyografisi!

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, bu sabah Ankara'daki evinde kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Özbek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan gelişme sonrası Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek kimdir? Mustafa Özbek hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

TÜRK METAL SENDİKASI ONURSAL BAŞKANI ÖZBEK KİMDİR?

Mustafa Özbek, 34 yıl boyunca Türk Metal Sendikasının genel başkanlığını yürüttü. "Avrasya vizyonu" ile hareket ettiğini söyleyen Özbek başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere bölgedeki ülkelerle sıkı ilişkiler kurdu. 1994 yılında Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu'nun başkanlığını üstlendi. 2005'te Yörük ve Türkmen derneklerinin bir araya gelerek kurdukları Türk Boyları Konfederasyonu'nunda da başkanlık görevini üstlendi."Türkiye'm Topluluğu" isminde bir sivil toplum örgütü oluşturdu. Mustafa Özbek, evli ve 6 çocuk babasıydı.

Etiketler: Mustafa Özbek, Gündem, Güncel
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