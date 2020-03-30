Türk Metal Sendikası uyardı: İşçi çıkarma olursa sert tepki gelir
Üretime ara veren fabrikalarda örgütlü Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde örgütlü oldukları işyerlerinde tek bir işçinin bile çıkarılması durumunda tepkilerini ortaya koyacaklarını vurguladı.
30.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:21
Üretime ara veren fabrikalarda örgütlü Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde örgütlü oldukları işyerlerinde tek bir işçinin bile çıkarılması durumunda tepkilerini ortaya koyacaklarını vurguladı.
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Kaynak: Dunya.com