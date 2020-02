Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti ırkçılığa, yabancı düşmanlığına her zaman kapalı ve uzaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Merkez üssü İran'ın Hoy şehri yakınları olan 5.9'luk depremden etkilenen Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde hayatını kaybeden 4'ü çocuk 9 kişiye rahmet, yaralanan 39 kişiye şifa dileyen Bahçeli, Türkiye'nin doğudan batıya, kuzeyden güneye deprem tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, tedbirlerin acilen alınması gerektiğini kaydederek, "Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Buna diyecek bir şey yoktur. Ancak depreme teslimiyeti, felaketlere boyun eğmeyi, atıl ve hareketsiz kalmayı aklımızdan dahi geçirmemeliyiz. Yaşanan deprem felaketinden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diliyorum" dedi.

"TÜRK MİLLETİ IRKÇILIĞA, YABANCI DÜŞMANLIĞINA HER ZAMAN KAPALI VE UZAKTIR"

Almanya'nın Hanau şehrinde neo-nazi hayranı bir katilin ortalığı kana buladığını, Avrupa ülkelerinde ırkçı damarın kabardığını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bir kafe ve büfede bulunan insanlara ateş açan bu cani, 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 10 kişiyi katletmiştir. Son yıllarda batı Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldırılar kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Uzunca bir süredir Türk ve İslam düşmanlığının azgınlaştığı gözlenmektedir. Almanya'da bugüne kadar 30'a yakın vatandaşımız acımasız saldırılara maruz kalmış, camiler, evler, dernek binaları ve iş yerleri kundaklanmıştır. İnsan hakları düşünce ve ifade hürriyeti, demokrasi ve hoşgörü konularında işine gelince mangalda kül bırakmayan Avrupa ülkelerinde ırkçı damarın kabarması, faşist eğilimlerin kamçılanması hakikaten de büyük bir çarpıklıktır. Avrupa Türklüğü gerçek manada insani değerler ve vicdani hasletler bakımından içinde yaşadığı toplumlara örnek teşkil ettiğini, bu alanda ne kadar yüksek bir seviyede bulunduğunu, itiraf ve ifade etmek, ahlaki tutarlılık gereğince herkesin boynunun borcudur. Türk milleti ırkçılığa, yabancı düşmanlığına her zaman kapalı ve uzaktır. Hiç kimse bize medeniyet dersi vermeye, bilir kişilik taslamaya, mürebbiye gibi parmak sallamaya kalkışmamalıdır. Biz herkesin ederini, ciğerini, niyetini, tıynetini de bilir, yeri geldiğinde maskeleri indiririz. Şairin dediği gibi, 'Çok devletler kurmuş bir neslin torunlarıyız.' Yol olmuşuz ırmak ırmak, ova ova dört bir yana, mazlumun yanında zalimlerin karşısındayız. Kucak açmış, yurt olmuşuz kimsesiz ağlayana, kendi ülkelerindeki milliyetçi eğilimleri güçlendirip başka ülkelerdeki milliyetçiliği şeytanlaştıran sözde gelişmiş devletlerin maksat ve muratlarının ne olduğu bellidir. Bu saplantı ve savrulma halinin emperyalizme uygun damar açmak için titiz bir çaba olduğu, bununla birlikte sömürgeciliğin hedefindeki ülkelerde milli hassasiyetlerin köreltilmesi, milli tepkilerin söndürülmesi amacıyla ince işçiliğe teşebbüs edildiği açıktır ortadadır."

"BİZ İNSANLIĞIN EN GELİŞMİŞ VE DEMOKRATİK FORMU OLAN MİLLETİ, BİYOLOJİK ANALİZLERDE, LABORATUVAR ARAŞTIRMALARINDA, KAFATASI ÖLÇÜMLERİNDE BULMADIK"

Tarih boyunca Türk milletine ırkçı ve somatik düşünenlerin hakim olmadığını söyleyen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca, hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz" ifadelerini hatırlatan Bahçeli, "Biz adaletin, aklın, ahlakın, hakikatin ve hassasiyetli bir hayatın tarafındayız. Batılı düşünürler, milletlerin medeniyet sahasında yükselme kabiliyeti, kanlarının içindeki beyaz ırk kanı miktarıyla mütenasiptir derken, Türk milleti beşeriyete, insanlığı, fazileti, merhameti, hürmeti öğretiyor bunları da bizzat yaşayarak gösteriyordu. Biz insanlığın en gelişmiş ve demokratik formu olan milleti, biyolojik analizlerde, laboratuvar araştırmalarında, kafatası ölçümlerinde bulmadık, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' seslenişinde bile kucaklaşma çağrısı, buluşma özlemi vardır, anlaşma ve uzlaşma arayışı hakimdir. Merhum Sadri Maksudi Arsal diyor ki; 'Millet, muayyen bir dili konuşan, aynı örf ve adetlere, aynı milli seciyeye, müşterek tarihe, müşterek milli emellere sahip fert ve ailelerden terekküp eden insan kütlesidir.' Bu tanıma tıpatıp uyan elbette ve kesinlikle büyük Türk milletidir" şeklinde konuştu.

"TÜRK MİLLETİ ZEHİR İMALATÇILARIYLA HER ZEMİN VE SAHADA HESAPLAŞMAYA, BUNLARIN ŞER OYUNLARINI BOZMAYA HAZIRDIR"

Türk milliyetçiliğiyle ırkçılığı aynılaştırmaya, değilse bile benzeştirmeye heves edenlerin kimlere hizmet ettiği, Türk milletinin kuyusunu kazmak için nasıl bir husumet kazısına giriştiklerinin milli vicdan tarafından malum olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türk milliyetçiliği milli birlik ve kardeşliğin, milli beka ve bağımsızlığın yegane ve ebedi fikriyatıdır. Vatan kurtaran, devlet kuran, milli mukavemetin zırhı, milli geleceğin güvencesi olan Türk milliyetçiliğini kim ya da kimler karalıyorsa zalimlerle, hainlerle iş tutan, işbirliği içine giren köksüzlerdir. Bizim kökümüz hamd olsun sağlamdır, sağlıklıdır, ta derinlere kadar tutunmuştur. Irkçılık ise bu kökü kurutacak baldıran zehridir. Türk milleti zehir imalatçılarıyla her zemin ve sahada hesaplaşmaya, bunların şer oyunlarını bozmaya hazırdır, çok şükür buna da muktedirdir. Bu vesileyle varlık ve birlik mücadelesi veren, gönüllü kültür elçilerimiz olan Avrupa Türklüğünü yürekten selamlıyor, her daim yanlarında olduğumuzu paylaşıyorum. Hanau saldırısında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi bildiriyor, yaralılara şifa temennilerimle birlikte geçmiş olsun diyorum. Almanya başta olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinin Türk ve İslam düşmanlığının ürediği bataklığı kurutup suç ve suçlularla biteviye mücadele etmelerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

