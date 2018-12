13 Aralık 2018 Perşembe 12:40



13 Aralık 2018 Perşembe 12:40

SÜLEYMAN ELÇİN - Tekvando poomse kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Kübra Dağlı, Türk milletinin desteğini her zaman arkasında hissettiğini söyledi. Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının boks, amcasının ise tekvando antrenörü olduğunu ve birlikte çalıştıkları salonlarının bulunduğunu belirtti.Küçük yaşlardan itibaren her gün salona giderek çalıştığını ifade eden milli sporcu, amcasının " Kızım her gün gelme. Yoruluyorsun." uyarılarına rağmen 13-14 yaşından itibaren bir gün bile antrenman kaçırmadığını kaydetti.Tekvandoya başlamasıyla birlikte uluslararası organizasyonlarda dereceler elde ettiğini dile getiren Kübra Dağlı, poomse kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını aktardı.Hayatının en güzel anının kürsünün en üst basamağına çıktığı an olduğunu belirten Kübra Dağlı, "O sırada Türk bayrağı dalgalanıyor. Mutluluktan ağlayasım geliyor. Bütün çalışmalarım, antrenmanlarım gözümün önünden geçiyor. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Türk milletinin desteğini hep arkamda hissediyorum. Bu, beni her zaman daha fazla çalışmaya, daha büyük başarılara itiyor." değerlendirmesini yaptı.Kendisini hala istediği yerde göremediğini dile getiren 22 yaşındaki sporcu, "Her yarışmadan sonra eksiklerimi buluyorum. Performans olarak kendimi daha da geliştirmem gerekiyor. Kafamda birkaç hareket, teknik var. Onları da yaptıktan sonra istediğim yere ulaşacağım." diye konuştu.Hedefinin yeniden dünya şampiyonluğu olduğunu aktaran Kübra Dağlı, şöyle devam etti:"Bir Türk kızı olarak kadın sporculara örnek olmak istiyorum. Dünya şampiyonu oluyorsun ama bunun sorumluluğu da oluyor. Herkes seni idol olarak görüyor. Her şeyine dikkat etmek zorunda kalıyorsun. Sporcularla buluşuyorum, yaşadıklarımı anlatıyorum. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum.""Başarımın sırrı inanmak, çalışmak ve cesaret." diyen genç sporcu, bu seviyelere gelmesinin kendisi için rüya gibi olduğunu söyledi.Kübra Dağlı, "Hedefim İstanbul 'da şampiyon olmaktı. Programlı çalışarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah beni örnek alan ve benim izimden gelen sporcular da olur. Bir noktadan sonra sporculuk hayatım bitince antrenörlük yaparak bu bayrağı başka sporculara devretmek istiyorum." ifadelerini kullandı.