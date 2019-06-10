Türk Milli Takımı'na yapılan saygısızlığın ardından İzlanda'dan ilk açıklama geldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 4. maç için İzlanda'ya giden Milli Takım, İzlanda'da alışagelmişin dışında bir uygulamayla karşılaştı. Burak Yılmaz, havalimanında 3 saat bekletildiklerini açıkladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda girişinde yaşadığı sıkıntı hakkında konuşan Emre Belözoğlu'na, tuvalet fırçası uzattılar. Olaylara ilişkin İzlanda'dan açıklama geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne harika bir başlayan ve 3 maçta 9 puan toplayan A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki dördüncü maçı için İzlanda'ya gitti.

Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Takım kafilesi, İzlanda'da büyük bir saygısızlıkla karşılaştı. İHA'da yer alan habere göre Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi 3 saate yakın süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi.

BURAK'TAN AÇIKLAMA

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Burak Yılmaz, çok büyük saygısızlık yapıldığını belirterek, "3 saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını alıyorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6.5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz orada. Hala içeride arkadaşlarımız var. Şu anda çıkabilen geliyor buraya" dedi.

EMRE'YE TUVALET FIRÇASI UZATILDI

Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre, bu açıklamasını yaptığı anlarda terbiyesizlikle karşılaştı. Tecrübeli futbolcu gazetecilere açıklama yaparken bir İzlanda taraftarı, yıldız futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

İZLANDA'DAN AÇIKLAMA

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır" dedi.