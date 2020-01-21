Türk mobilyası altın çağında

Mosder olarak hedefimiz: "Dünyada her evde bir

Türk mobilyası olmalı!"

Tüm dünyanın merakla takip ettiği ve 2 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip İMOB Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Bu sene de rekor sayıda katılımın beklediği fuar ile 150 binden fazla ziyaretçiye 6 gün boyunca ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türk mobilyası altın çağını yaşıyor"

İMOB'un dünyanın en kapsamlı ev mobilyaları fuarı olarak dikkat çektiğini belirten Başkan Balcı, "Türk mobilya sektörü, son 10 yılda büyük bir gelişim ivmesi yakaladı. Yoğun Ar-Ge çalışmalarımızla, tasarımlarımızla, iş gücümüz ve kaliteli üretimlerimizle Türk mobilyasının altın çağını yaşadığını söyleyebiliriz. Özellikle geçtiğimiz 5 yılda ülke ekonomisi için lokomotif sektörlerin başında mobilya geliyor. Bu nedenle biz, mobilyanın üreticileri ve satıcıları olarak İMOB'da Türk mobilyasının kalitesini, işçiliğini, tasarım gücünü yansıtarak üye markalarımızla birlikte dünya pazarında prestijimize daha da güç katmayı hedefliyoruz" dedi.

"Dünyanın sentezi Türk mobilyasında"

179 ülkeye mobilya ihracatı yapan bir konumda olduğumuz şu günlerde, MOSDER olarak mottomuz "Dünyada her evde bir Türk mobilyası olmalıdır" şeklinde diye ifade eden Mustafa Balcı, "Bu nedenle, hem fuar kapsamında ve de önümüzdeki yıllarda yeni ülke pazarlarına girmek amacıyla ihracat ağımızı daha da geliştirecek adımlar atmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye jeopolitik konumuyla olduğu kadar yapısı itibariyle de oldukça kozmopolit bir ülke. Bu durum mobilya sektörüne de muhakkak yansıyor. Mobilya tasarımlarımızda da dünyanın sentezini oluşturan bir anlayışa sahip olarak modern, estetik, otantik ve tüm etnik renkliliğimizle İMOB'da buluşuyoruz" dedi.

"Bu fuarların arkasında çok ciddi bir emek var"

Fuarlar bizim dünyaya açılan kapımız ve bu fuarların arka planında aylarca süren bir emek var diye belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, dernek olarak hem mobilya sektörümüz adına hem de üye markalarımız adına hayırlı bir fuar olmasını diliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha çok yerli markanın katılabileceği bir fuar düzeni oluşturmak adına da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.