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Türk modacıdan İngiliz hastanelerine maske desteği

İngiltere'de yaşayan moda tasarımcısı Zeynep Kartal, küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgını mücadelesi için evinde kurduğu atölye ailesiyle gece gündüz çalışarak çevre hastaneler için gönüllü maske üretimi yapıyor.

13.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:01
Türk modacıdan İngiliz hastanelerine maske desteği
İngiltere 'de yaşayan moda tasarımcısı Zeynep Kartal, küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgını mücadelesi için evinde kurduğu atölye ailesiyle gece gündüz çalışarak çevre hastaneler için gönüllü maske üretimi yapıyor.
Türk moda tasarımcısı koronavirüs ölümlerinin 10 bine yaklaştığı İngiltere'de örnek bir davranış sergiliyor. Modacı Zeynep Kartal, evinde bulunan atölyesinde ailesiyle gece gündüz çalışarak çevre hastaneler için gönüllü maske üretimi yapıyor.
GÜNDE 80 MASKE ÜRETİYORLAR
16 yaşındaki ikiz çocukları Emre ve Berke ile son sürat üretim yapan Kartal, maskeleri İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, Manchester City Council ve Bolton City Council kanalıyla hastanelere gönderiyor. Zeynep Kartal ve ailesi, günde 60-80 adet kadar maske üretiyor.
"ÇEVREMİZDEKİ HASTANELERE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Çocuklarının isteği üzerine böyle bir çalışma içine girdiklerini anlatan Zeynep Kartal "Oğullarım Berke ve Emre salgınla beraber İngiltere'de sokağa çıkma yasağı başlayınca atölyemizin boş kaldığını ve bu süre zarfında orada maske üretebileceğimiz ile ilgili benimle konuştular. Bu fikirlerini vakit kaybetmeden atölyemizde hayata geçirdik. Onlara nasıl maske yapılacağını öğrettim. Hafta içi günlerde onların ders saatleri ve mahalledeki yaşlıların alışverişlerine yardımcı oldukları zaman aralığında üretimi devralıyorum kalan sürede ise geç saatlere kadar dönüşümlü olarak maske üreterek çevremizde ihtiyacı olan hastanelere destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeynep Kartal, İngiltere, Kartal, Moda, Güncel
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