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Türk model Elif Aksu sevgilisi Vinicius Junior'ı izleyip paylaştı,Junior'dan yanıt gecikmedi

Adı birçok ünlü ile anılan Model Elif Aksu, Instagram'da takipleştiği Real Madrid'li yıldız Vinicius Junior'ı izlemek için Türk Telekom Stadı'na gitti. Aksu, Junior oyuna girerken yaptığı paylaşıma yıldız isimden kalpli yanıt geldi.

24.10.2019 10:11Türk model Elif Aksu sevgilisi Vinicius Junior'ı izleyip paylaştı,Junior'dan yanıt gecikmedi

Önceki akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Real Madrid maçını tribünden takip edenler arasında Türk güzel Elif Aksu da vardı.

Aksu, oyuna giren Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı hikayesinde İngilizce "Haydi" notuyla paylaştı. Junior'ın ise 1-0 kazandıkları maç sonrası Aksu'nun hikayesini "kalp" emojisiyle paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

ADI NEYMAR'LA ANILMIŞTI

Elif Aksu'nun adı daha önce PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar ve ünlü dövüşçü Conor McGregor ile de anılmıştı. 27 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı model, iki sene önce İbiza'da sevgilisinin Ferrari'si ile kaza yapıp tutuklanmıştı.

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