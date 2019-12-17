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Türk-Moğol ortak yapımı geliyor!

Türk-Moğol ortak yapımı "Siyah İncinin Sırları" filminin İstanbul'daki çekimleri sona erdi. Yönetmenliğini Amartuvshin Tsolmon'un üstlendiği filmin başrollerinde ünlü Moğol oyuncularla birlikte Mehmet Baştürk, Toygun Ateş, Yavuz Ketenci ve Sinan Kaplaner yer aldı.

17.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:25Türk-Moğol ortak yapımı geliyor!

Ortak yapımcılardan Mert Ozan Düz; Moğol ekibiyle gerçekleştirilen bu projenin iki ülke arasında var olan tarihi ve kültürel güçlü bağları daha da pekiştireceğini ifade ederek, bu projeyle beraber yabancı iş ortaklarıyla uzun soluklu projeler gerçekleştireceklerini belirtti.

"Araf 3: Cinler Kitabı" ve "45-25: #KusursuzCinayet" filmlerinin başrollerinde yer alarak bu yıl adından söz ettiren Mehmet Baştürk; bu projede de başrolde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtti ve 2020 yılında yurtdışı projelere daha çok ağırlık vereceğini söyledi.

Fantastik komedi türündeki "Siyah İncinin Sırları", ülkemizde Mart ayında vizyona girecek.


Mehmet Baştürk, Ozan Düz, Güncel

Kaynak: Bültenler

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