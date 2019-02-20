Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor

Türk girişimcilerin geliştirdiği düşük voltajla uzun süre ısı yayabilen kumaştan, Alman ordusundaki dalgıçların deniz dibinde daha uzun süre kalabilmelerine imkan sağlayan kıyafet üretiliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (DEPARK) iki Türk girişimci tarafından kurulan ısı yayma teknolojisi odaklı İltema, yeni nesil ileri teknoloji malzemelerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Isıtma teknolojileri konusunda TÜBİTAK desteğini alarak 2016 yılında çalışmalara başlayan şirket, bu kapsamda başarılı sonuçlar elde ediyor.

Şirketin ürettiği düşük voltajla ısı yayabilen kumaş, yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki önemli firmaların da ilgisini çekiyor. Düşük enerji kullanarak yüksek ısı verimi sağlayan teknoloji, dünyanın önde gelen ülkelerindeki benzerlerini geride bırakan özellikleriyle tercih edilmeye başlandı. "Doğrudan ipliğe uygulanabilen ilk yüksek ısı verimine sahip teknolojiyi" geliştirerek patentini alan şirket, akıllı kumaşı battaniyeden çadıra, yelekten yatağa ısıya ihtiyaç duyulan çok farklı ürünlere uyguluyor.

İlk olarak "yeni nesil elektrikli battaniye" olarak ticarileştirilen akıllı kumaş, Türkiye ve Almanya'da savunma sanayisinde ve hibrit otomobillerde kullanımlar için test edilmeye başlandı. Şirketin Almanya'ya ihraç ettiği akıllı kumaş, oradaki firma tarafından Alman ordusundaki dalgıçların kullanması için üretilen kıyafetlerin yapımında kullanılıyor.

"ISINMA İHTİYACI HİSSEDİLEN HER YERDE KULLANILABİLİYOR"

Şirket, geliştirdiği ürünleri, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu'nda (WBAF) sergiliyor. Burada AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan İltema şirketinin kurucu ortağı Ayhan Prepol, teknik tekstil üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Özel geliştirdiğimiz ve solüsyonlarla kapladığımız ipliklerle kumaş üretiyoruz. Dokuma yöntemiyle... Bu kumaşlar değişen voltajlarla ısınıyor. Isınma ihtiyacı hissedilen her yerde kullanılmak için farklı ürünler hazırladık." dedi.

Düşük voltajla ısınan kumaşların insan sağlığını tehdit etmediğini dile getiren Prepol, ürünlerin 48 volt ve altındaki rakamlarla ısınabildiğini söyledi. Prepol, "Gerek dış mekanda kullanılabilecek giyilebilir ürünler, gerek iç mekanda tercih edilecek ısıtmalı ürünlerin prototiplerini hazırladık." diye konuştu.

İletken fiberlerin üzerini solüsyonla kapladıklarını ve bunları dokuma yönteminde kullandıklarını dile getiren Prepol, bu şekilde iplikleri kırılmadan dokumada kullanabildiklerini anlattı. Prepol, ürünlerinin her yüzeyde kullanılabildiğini belirterek, mevcut elektrikli ısıtmalarda metalik rezistans kullanıldığını, bunların ömrünün uzun olmadığını ve daha ağır olduğunu aktardı.

"İLK İHRACATIMIZI ALMANYA'YA YAPTIK"

Ayhan Prepol, düşük voltajla ısı yayan kumaşlarını ilk olarak Almanya'ya ihraç ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hatta Almanya'da Alman ordusunun dalgıçları test etti. Kuzey Denizi'nin dibine dalan dalgıçlar orada 6 dakika civarında kalabiliyormuş. Daha uzun süre kalabilmek için yukarı çıkıp tekrardan aşağı inmesi gerekiyormuş. Biz bu noktada onlara çözüm ürettik. Bizim kumaşlarımızı kullanarak ürettikleri kıyafetler sayesinde bu 6 dakikalık süre 15 dakikaya çıktı. Savunma sanayisine ilişkin hazırladığımız ürün prototiplerini de hazırlayıp gönderdik. Isıtmaya çözüm üreten ürünleri gönderdik."

Prepol, Almanya'da çalıştıkları şirketlerin kendilerinden aldığı kumaşla yelek yapıp Alman ordusuna gönderdiğini belirterek, "İnce dalgıç kıyafetinin içine giyilebilir bir yelek istemişlerdi. Onu hazırlayıp gönderdik. Şu anda kullanılıyor." dedi.

YÜZDE 100 YERLİ, DÜŞÜK MALİYETLİ, YÜKSEK TASARRUFLU

Prepol, Kazakistan'da bir firmanın açılır-kapanır tentelerin üzerinde biriken kar nedeniyle sürekli arıza yaptığını kendilerine ilettiğini belirterek, "Orada çözüm ürettik. Üzerinde herhangi bir şekilde kar tutmayan tente test edildi. Yollardaki, merdivenlerdeki buzlanmayı engelleyen sistemimiz de var." dedi.

Metraj olarak bu kumaşın üretimlerini ilk kendilerinin yaptığını dile getiren Prepol, kumaşı yüzde 100 yerli ürettiklerini söyledi. Prepol, "Maliyet olarak daha uygunuz. Gerek otomotiv gerek savunma sanayisinde outdoor ürünlerinde oldukça iyi performans sergiledik. En büyük özelliğimiz enerji tasarrufu sağlaması. Bu noktada büyük bir otomotiv şirketi ile yaptığımız projede, özellikle elektrikli araçlarda ısıtma konusunu yüzde 40 tasarruflu halledebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ISINAN VE TELEFON SARJ EDEN MONT

Ayhan Prepol, uzun süre dışarıda kalanlar veya talep edenler için güneş enerjisiyle ısınan mont da ürettiklerini belirterek, ısıtmalı çadır ve uyku tulumu da hazırladıklarını söyledi. Montun gün ışığı ile rahat bir şekilde ısınabildiğini dile getiren Prepol, aynı zamanda cep telefonlarının da şarj edilebildiğini aktardı.

Özellikle otomotiv sektörüne ilişkin çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Prepol, İngiltere'den önemli bir firma ile görüşmelerinin sürdüğünü, başka ülkelerde de fuar katılımları ile temaslarını sürdürdüklerini anlattı. Prepol, muadillerine göre aynı verimi daha az enerji ihtiyacıyla sağladıklarını belirterek, bunun kendilerini avantajlı kıldığını sözlerine ekledi.