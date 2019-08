Türk mühendisler güneş enerjisiyle giden tekne yaptı

Türk Mühendisler uzun çalışmalar sonucu güneş enerjisi ile gidebilen tekne üretti. Güneş olmadığı zamanlarda standart seyir hızında bataryalarını kullanarak 6 saat gidebilen tekne sıfır karbon salınımı ile aynı zamanda doğa dostu. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, Kaan Gölçek ve Rahim Can Peker güneş enerjisiyle gidebilen tekne yaptı. Yıldız Teknopark'ta kurdukları şirket ile hayallerini gerçekleştiren Gölçek ve Peker, üniversite öğrencisiyken yurt dışında düzenlenen güneş enerjisi ile giden tekne yarışlarına katıldı. Yıllar içerisinde yarışmada kendilerini geliştiren genç mühendisler, 2018 yılında Hollanda'da düzenlenen "Solar sport one" yarışmasında dünya 4.'sü oldu. Şirket kurmak ve hayallerini gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyacı olan gençler TÜBİTAK'a gidip projelerini kabul ettirdiler. Genç mühendisler Yıldız Teknopark'ta "Navarc" isimli şirketlerini kurup projeyi hayata geçirdiler. Daha sonra Güneş enerjisi ile çalışan tekneyi imal edip bir kamu kurumuna sattılar.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE GİDEBİLEN TEKNE Geliştirdikleri tekne üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde, sadece güneş enerjisi ile seyredebiliyor. İçerisine yerleştirilen batarya ile de standart seyir hızında 6 saat kadar gidebilen tekne tam güç kullanıldığı zaman ise 2 saat boyunca seyredebiliyor. Bataryalar ve motor dışında bütün akmasının yerli üretim ile yapılan teknenin güneş panelleri Türkiye'de dizayn edilip düzenlendi. Geceleyin bataryaları kullanılarak seyir edebilen tekne güneşli havalarda hem bataryaları şarj edip hem de seyir edebiliyor. Hiçbir şekilde fosil yakıt kullanmayan tekne sıfır karbon salınımı ile aynı zamanda doğa dostu.

"GÜNEŞ OLMAYAN HAVALARDA SEYREDEBİLİYOR" Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Kaan Gölçek, "2012 yılından beridir Hollanda'da düzenlenen yarışlara katılıyorduk. Oradaki grubumuzla güneş enerjisi ile çalışan 250-300 kilometrelik parkurları olan yarışlara katıldık. 2018 yılında kadar düzenlenen yarışlara katıldık. En son yarışlarda dünya'da 4. sıraya kadar yükseldik. 2017 yılında TÜBİTAK'a projemizi yazarak projeyi ticarileştirmeye başlamış olduk. TÜBİTAK projemizi kabul ederek bize destek verdi. Bizde şirketimizi Yıldız Teknopark'ta kurarak bu işe başladık. Teknemiz hiçbir şekilde fosil yakıt kullanmıyor, hibrit değildir. İçinde bulunan batarya sayesinde güneş olmayan havalarda seyredebiliyor. Teknemiz sadece güneş panelleri ile batarya kullanmadan seyredebiliyor. Yüksek hızlara çıkmak isterseniz batarya ve güneş enerjisini aynı anda kullanabiliyorsunuz. Çok güneşli havalarda güneş enerjisi ile seyrederken aynı zamanda bataryayı da şarj edebiliyorsunuz. Son hızla tekne ile 2 saat gidebiliyorsunuz. Ancak seyir hızımız olan yaklaşık 10 kilometre ile 6 saat gidebilirsiniz sadece bataryayla. Teknemizin hiçbir şekilde karbon salınımı olmadığı için kapalı havzalarda güvenle kullanılabilir" dedi.

"HER ÜRETİLEN TEKNENİN SUYA İNDİRİLMESİ DUYGUSAL OLUR" Geminin işçiliğinin ve mümkün olan bütün aksamlarının yerli olarak yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Rahim Can Peker, "Teknenin kabuğu ve tasarımı tamamen yerli üretimdir. Güneş panellerinin laminasyonu yerlidir. Motor ve batarya sadece yurt dışından getirtildi. Bunların dışında tüm her şey tamamen yerli üretimdir. Her üretilen teknenin suya indirilmesi duygusal olur. Suya indirilirken ortağıma bu tekneyi satmasak mı yanımızda mı dursa dedim. Çünkü onda bir buçuk yıllık bir emek var. Gezinti teknesi olarak kullanmak isteyenler oldu, fakat döviz kurlarındaki artışlardan dolayı fiyatlar artınca maliyetler yükseldiği için bazıları fikrini değiştirdi. Şu anda bir kamu kuruluşuna sattık orada aktif olarak kullanılıyor. İlerleyen zamanlarda aha ucuza tekneyi üreterek herkesin kullanımına uygun hale getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

