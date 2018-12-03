Türk Mühendislerden 3d Yazıcıların Önünü Açan Girişim

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:07



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:07

Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Doktora öğrencisi Serhat Oran, katıldığı yarışmalardan aldığı hibelerle kurduğu Porima'da geleceğin teknolojisi olan 3D yazıcılar için yerli filament üretimine başladı. Ağır sanayi, havacılık, sağlık ve savunma sektörleri gibi alanlarda kullanılan elektronik parçaların 3D yazıcılarla üretildiğini belirten Serhat Oran, spesifik ürünlerin ön prototipinin de bu yöntemle geliştirildiğini söyledi.Lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında 3D yazıcılar için nano kompozit filamentler hakkında araştırma yaptığını belirten Serhat Oran, bu çalışmalardan edindiği tecrübe ile yerli filament üretimine başladıklarını söyledi. Yeni ve gelişime açık bir alan olması sebebiyle 3D yazıcılarla ilgili çalışmalara önem verdiğini vurgulayan Serhat Oran, öğrencilik yıllarının başından itibaren 'faydalı bir ürün üretmeliyim' düşüncesi ile hareket ettiğini ifade etti. Oran, daha sonra ise aralarında İTÜ Çekirdek, M.Benz ve KOSGEB'in bulunduğu çeşitli yarışmalardan yaklaşık 400 bin lira kazanarak Kadri Karadeniz, Samet Sert ve Erdem Selçuk ile birlikte Porima'yı kurduklarını belirtti."Her şey kopyalanabilir hale gelecek"Ürettikleri yerli filmanetler ile 3D yazıcıların kartuş ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Serhat Oran, 3D yazıcıların yakın bir gelecekte her şeyi kopyalayabileceğini söyledi. Anakart, telefon, kumanda ve robot gibi ürünlerin de bu yöntemle çoğaltılabileceğini vurgulayan Oran, bu noktada en büyük ihtiyaçlardan birinin de ucuz ve yerli filament olduğunu ifade etti. 3D yazıcıların ayrıca ön prototip üretim noktasında da büyük bir işleve sahip olduğunu belirten Serhat Oran, "Özellikle büyük firmalar, üzerine çalıştıkları ürünü, geniş kitlelere ulaştırmadan önce tasarımsal hataların olup olmadığını tespit etmek istiyorlar. Şayet bir hata varsa bunu üretimden önce düzeltmek için o ürünün ön prototipini üreterek gerekli incelemeleri yapıyorlar. 3D yazıcıların yardımıyla oluşturulan ön prototipler, ürünlerdeki hataları sıfıra düşürüyor" dedi.Girişimcilere tavsiyelerGenç girişimcilere ise harekete geçmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Serhat Oran, "Bir projeniz varsa, beklemeden harekete geçin, fakat bir projeniz yoksa bile girişimcilerin yaptığı çalışmaları araştırıp bilgi edinin. Girişimcilik sanılanın aksine kolay bir yol seçmek değil, aslında hiç geçilmemiş zorlu bir yoldan geçmek gibidir. İyi bir gözlem yapmak bu aşama için oldukça önemlidir" diye konuştu. - YALOVA