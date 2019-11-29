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Türk müteahhitlerle Japonya'ya çıkarma

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur'un Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleriyle 27-28 Kasım'da Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette hem ikili iş görüşmeleri yapıldı hem de ortak projeler masaya yatırıldı.

29.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:48Türk müteahhitlerle Japonya'ya çıkarma
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur'un Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleriyle 27-28 Kasım'da 'ya gerçekleştirdiği ziyarette hem ikili iş görüşmeleri yapıldı hem de ortak projeler masaya yatırıldı.
AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Batur ve beraberindeki heyetin ziyareti kapsamında, Türkiye ve Japonya'nın önde gelen müteahhitlik firmalarının katılımıyla "Türk-Japon Müteahhitlik İşbirliği Semineri" gerçekleştirildi. Seminer kapsamındaki oturumlarda ve ikili iş görüşmeleri sırasında Türk ve Japon firmaların ortak projeleri ele alınarak hedef ülkeler belirlendi.
Türk-Japon firmalarının Sahra Altı Afrika ve Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere, üçüncü ülkelerde iş birliği yapmalarına zemin hazırlayacak "Türkiye Müteahhitler Birliği ve Japonya Yurt Dışı Müteahhitler Birliği Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.
Bakanlık heyeti ve Türk müteahhitlik firmaları tarafından, Japonya'nın önde gelen firmalarından birinin teknik merkezine ve Japonya Ulusal Arazi ve Altyapı Yönetimi Enstitüsü'ne saha ziyaretleri yapıldı.
Üst yöneticilerle toplantı
Batur, Japon iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olan Japonya İş Federasyonunun organizasyonunda Japon firmaların üst düzey temsilcileriyle "CEO Yuvarlak Masa Toplantısı" yaptı.
Türkiye'de yatırımları bulunan ve yeni yatırım planlarını hayata geçirmek isteyen enerji, otomotiv, altyapı, inşaat, müteahhitlik, tekstil, finans-bankacılık, sigortacılık ve gıda sektörlerinde 29 Japon firmasının üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye-Japonya İş Konseyinin Japon kanadı eş başkanları Kenichiro Yamanishi ve Tamotsu Saito da hazır bulundu.
Toplantıda, Türkiye'nin 2002 sonrası ulaştığı ekonomik ve siyasi istikrar düzeyini ve Japon yatırımcıları bekleyen fırsatları anlatan Batur, Japon firmalarını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.
Resmi temaslarda STA ele alındı
İki ülke arasında 17 tur müzakere gerçekleştirilen Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin güncel durumu Japon firmalarla paylaşarak beklentilerini aktaran Batur, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Wakamiya, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Shigehiro Tanaka, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Makoto Osawa ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Türkiye ile Japonya arasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı gündem maddelerinin ele alındığı temaslarda, özellikle Türkiye-Japonya STA müzakerelerinde gündemde yer alan hususlar masaya yatırıldı.

Türkiye, Japonya, Güncel

Kaynak: AA

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