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Türk mutfağı Ürdün'de tanıtılıyor

Türk Kültür Günleri kapsamında, Ürdünlülere Türk mutfağından lezzetler tanıtılıyor.

02.10.2019 11:52Türk mutfağı Ürdün'de tanıtılıyor
Türk Kültür Günleri kapsamında, Ürdünlülere Türk mutfağından lezzetler tanıtılıyor.
Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlediği Türk Mutfağı Günleri etkinliğine Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Etkinlikte Şef Numan Salı tarafından hazırlanan Türk mutfağından lezzetler, Türk müziği eşliğinde tanıtıldı.
Büyükelçi Karagöz AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı'na hazırlık kapsamında düzenlenen Türk Kültür Günlerine 29 Eylül'de sergi ve sinema gösterimiyle başladıklarını, bugün de Türk mutfağının ve müziğinin tanıtımı aşamasına geçtiklerini söyledi.
Şef Salı ise etkinlik için İstanbul'dan geldiğini ve böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin devamının gelmesi temennisinde bulundu.
Başkent Amman'da başlayan Türk Mutfağı Günleri 3 gün sürecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman, 17 Eylül'de 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı'nı imzalamıştı.

Türkiye, Amman, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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