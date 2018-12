Türk Mutfağının Geleneksel Tadı Tarhana Asırlardır Cazibesini Koruyor

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:27



Türk mutfağının bin yıllık gelenekleri arasında yer alan ve Orta Asya 'dan bu yana sevilerek tüketilen tarhana asırlardır cazibesini koruyor. Merkezi Aydın 'da olan ve ülke genelinde 67 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, vatandaşların kışın daha dirençli olabilmesi için tonlarca tarhana yaptı. Havaların soğuması ile birlikte vitrinlerdeki raflarda yerini alan tarhananın damak tadının yanında şifa niyetine tüketildiği belirtildi.Gerek çalışma hayatının getirdiği yoğunluk, apartman yaşantısındaki kısıtlı imkanlar nedeniyle tarhana yapma imkanı bulamayan kadınlar için merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş tarhana üretimini geleneksel hale getirdi. Teknolojiye yenik düşmeyen ve Orta Asya'dan bu yana süre gelen geleneksel tatlara uygun olarak üretilen tonlarca tarhananın aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Baharat Bölümünden Sorumlu Gıda Mühendisi Eda Bedir, "Kış aylarının en lezzetli çorbalarından biri olan tarhananın faydaları saymakla bitmez. Vitamin ve mineral açısından zengin olan tarhana çorbası, buğday unu, yoğurt, maya, domates, biber, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatların yoğurulduktan sonra kurutulmasıyla elde edilen çok besleyici bir çorbadır. Mayalama yani fermantasyon sonucu elde edilen tarhana her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilecek bir besin olduğu gibi bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalı maddeler içerir. Tarhana; Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, nefes borusunu temizler, damar tıkanıklığı ve daralmasını önler. Doğal tokluk hissi verdiğinden dolayı adeta zayıflama ilacı gibidir. Kanın pıhtılaşma kabiliyetini geliştirdiği bilindiği için kanamayı önleme özelliği de vardır. Kansere karşı da ciddi koruma sağlayan besinler arasında olduğu belirtilir. Astım ve bronşit hastaları için ön tedavi niyetine tüketildiği gibi soğuk algınlığına karşı etkili vitaminler içerir. Tuğba Kuruyemiş olarak böylesine önemli bir gıdayı geleneksel tadına uygun olarak üretiyoruz" dedi.Anadolu'da hemen hemen her yörede kış için hazırlanan yiyecekler arasında ilk sıralarda yer alan tarhananın sevilerek tüketilmesine rağmen evlerde üretiminin çeşitli sebeplerden dolayı zorlaştığını belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Karagül, "Aslında milli yiyeceklerimizden biri olan tarhana, içerdiği protein, vitamin ve mineraller nedeni ile her yaş grubu için önemli bir besindir. Türk Mutfağının, geleneksel damak tatları arasında, ilk sıralarda yer alan tarhana çorbası içinde barındırdığı besin değerleriyle, bir şifa kaynağı olduğu uzmanlarca kabul edilmiştir. Tuğba Kuruyemiş olarak bu geleneksel tadı sürdürüyoruz. Aydın'da özel olarak ürettiğimiz bu ürün, ülke genelindeki tüm mağazalarımızda raflarda yerini aldı. Kış boyunca en çok tüketilen ürünlerimizden birisi ve bir çok kişi şifa niyetine tüketiyor" diye konuştu. - AYDIN