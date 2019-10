Türk mutfak sektörü, kaliteyle Asya'yı fethetti

Türk mutfak sektörü, kaliteyle Asya 'yı fethettiTürk mutfak sektörü Asya pazarına açılıyorHong Konglu fuar devi, Türk mutfağını Asya'ya taşıyorİSTANBUL - Türk mutfak sektörü, kalite ve tasarımıyla Asya'yı fethe hazırlanıyor. Uzakdoğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un Hong Kong'da düzenlediği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na Türk firmaları çıkarma yaptı. Dünyadaki tüm alıcıların ve üreticilerin buluşma noktası olan fuara 31 Türk firmasının katıldığını söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkan Vekili Talha Özger, fuar alanında hem tasarım hem de kalite ile fark oluşturduklarını söyledi. Mega Show'un organizatör firması Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri'nden Peter Cheung da diğer Asya ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türk ürünlerinin kalite ve tasarım açısından çok daha iyi bir konumda olduğunu belirtti.Hong Kong'da Mega Show tarafından düzenlenen ve tüm dünyadan yaklaşık 26 bin kişinin ziyaret ettiği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na Türk firmaları da yoğun ilgi gösterdi. Fuara katılımın her sene arttığını ve bu sene 31 firmaya ulaştıklarını belirten EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, sadece Asya pazarından değil her kıtadan alıcılarla bir araya geldiklerini ifade etti. Fuara planları hazır ve satın almalarını yapacak olan ciddi alıcıların geldiğini belirten Özger, "Burada sene boyunca görüşmüş olduğumuz müşterilerimizle buluşma imkanı buluyoruz. Onların hepsini Türkiye 'ye getirmek her zaman için mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu tarz fuarlarla bir araya gelmek daha faydalı oluyor. Aynı zamanda yeni çıkarttığımız ürünleri de sergileme fırsatı buluyoruz" dedi.Tüm dünyadan alıcılar geldiFuarın sadece Asya bölgesine değil tüm bölgeye hitap ettiğinin altını çizen Özger, katılımcı firmaların Arnavutluk'tan Arjantin'e kadar yeni müşterilerle buluşup sipariş aldığını belirtti. Fuarın ihracata katkısı konusunda net bir şey söyleyemeyeceklerini çünkü ihracatın uzun soluklu bir süreç olduğunu anlatan Özger, "Her sene katılımın artması burada dünya pazarlarına yayılma anlamında ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Normalde fuarlarda 50'ye 1 oran olur ve bu da 50 firmayla görüşürseniz 1 tanesinden satış çıkar demek oluyor. Buradaki oran ise daha yüksek" dedi.Tasarım ve kalite farkıFuarda Türk ürünlerinin kaliteli olduğuna yönelik ciddi bir algı olduğunu ifade eden Özger, "Özellikle fuar alanı gezildiğinde standlarımızın dizaynı ve katılımcı firmalarımızın ürün tasarımları hepsinden daha farklı görünüyor. Hint, Kore, Çin, Tayvan standlarından farklı olarak Türk holüne girdiğinizde farklı bir hava var. Kurumsal anlamda çok iyi bir izlenim bıraktık. İnsanlar bireysel olarak da Türk insanına çalışılabilecek bireyler olarak bakıyor. Ayrıca biz burada yapmış olduğumuz organizasyonları da anlatıyoruz. Eğer Türkiye'ye gelirlerse farklı sanayilerle buluşabileceklerini, tekstil, ev tekstili veya farklı ürün gruplarını görebileceklerini söyleyerek onları teşvik ediyoruz. Onları İstanbul'da yapacağımız Invitation Only organizasyonuna davet ediyoruz" diye konuştu.Bu sene Kasım ayında dördüncüsünü düzenleyecekleri ve İstanbul'da yapılacak olan Invitation Only organizasyonuna 55'in üzerinde ülkeden 80 satın alıcı firmanın geleceğini anlatan Özger, şöyle konuştu: "Hem üretici hem ziyaretçi anlamında daha fazla firma gelince diğerleri de tetikleniyor. Örneğin Brezilya'nın en büyük süpermarket zinciri alım için bu organizasyon kapsamında Türkiye'ye gelecek. Onu görünce diğerleri de sıraya giriyor. Bize gelen müşterilere mutlaka bizimle ticaret yapmalısınız demiyoruz. Başka bir firmayla ticaret yapmak istiyorlarsa burada 4-5 firmayla birleşip kendilerine bir mix konteyner yapmalarını da tavsiye ediyoruz. Örneğin biz 4 firma Guatemala'ya tek bir konteyner ürün gönderdik. Bu seçenekler sunulunca da müşterinin dikkatini çekebiliyorsunuz. Toptancılar için de aynı şey geçerli. Ürünü denemeye çekiniyorlar. Biz onlara bizde hazır stok bulunduğunu ve istedikleri kadar alabileceklerini söylüyoruz. Bu maliyetli bir iş ama o ülkenin pazarında raflara girmek istiyorsak bu şekilde fırsatların verilmesi gerektiğini düşünüyoruz."Mutfak sektörü ihracatında yüzde 15'lik bir artış olduğunu belirten Özger, yaklaşık 2.85 milyar dolara ulaştıklarını ifade etti. Bu rakamlara endüstriyel mutfak değil sadece ev tipi mutfağın dahil olduğunu vurgulayan Özger, "İhracatın yüzde 50'si Avrupa'ya yapılıyor. Daha sonra Ortadoğu, Güney Afrika, Güney Amerika gibi yerler geliyor. Yılı 3 milyar dolar civarında bir rakamla kapatırız. Yakın çevremizdeki ülkelere farklı alternatifler oluşturup ihracatı artırmaya çalışıyoruz" dedi.Mega Show'un organizatör firması Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri'nden Peter Cheung da fuara geçen senelerde ağırlıklı katılımın Asya ve Çin olmasına karşın bu sene daha fazla yabancıyı ağırladıklarını belirtti. Fuarı bu sene 28'inci kez düzenlediklerini vurgulayan Cheung, "Bu sene özellikle ziyaretçi kalitesinde ciddi bir artış gördük. Herkes alım yapmak için geliyor. Firmaları ziyaret ettiğimizde gelen bilgiler hep bu yönde oldu. Onlar mutlu olunca organizatör olarak biz de mutlu oluyoruz" dedi.Fuara 33 ülkeden katılım olduğunu ifade eden Cheung, şunları söyledi: "Bu sene yurtdışından ziyaretçi getirmeye yönelik çalışmalarımızı artırdık. Normalde zaten yurtdışından satın alma ofisleri, satın alıcıları, zincir mağazaları ve ithalatçıları davet ediyorduk. Fakat buna ayırdığımız bütçeyi arttırdık. Gelecek alıcılara ücretsiz uçak, transfer ve otel hizmeti verdik. Hem offline hem online tanıtımların bütçesini artırdık. Fuardan önce 18 bin katılımcı fuara kayıt yaptırdı. Bu çok ciddi bir sayıdır. Aslında Mega Show, Ambiente ve diğer fuarlarla kıyaslandığı zaman ziyaretçi veya katılımcı açısından Asya'nın en önemli fuarlarından birisi olarak öne çıkıyor. Hong Kong fuarları Avrupa'da olduğu gibi firmanın kurumsal imajına destek veren değil biraz daha satışa yönelik ve daha sonuç odaklı fuarlardır. Katılanlar daha kolay bir sürede sipariş alabiliyorlar. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de buraya gelenlerin sipariş odaklı olarak gelmesi."Diğer Asya ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türk ürünlerinin kalite ve tasarım açısından çok daha iyi bir konumda olduğuna işaret eden Cheung, "Geçen yıl Tayland'da tamamen Asya ülkelerine yönelik olarak bir fuar başlattık. Sadece Tayland değil komşu ülkelerden de alıcıları bir araya toplayacak. Temmuz'da yaptığımız organizasyonun ikincisini önümüzdeki sene Temmuz ayında gerçekleştireceğiz. Türkiye'den de katılım bekliyoruz. 2020'de Türkiye'den katılım olduğunda onlara özel B2B görüşmeler ve eşleştirme programı yapacağız. Böylece her katılan firma neredeyse 10 potansiyel ithalatçı firmayla görüşme imkanına sahip olacak. Türkiye için çok büyük bir potansiyel sağlayacak" dedi.