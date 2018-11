Türk Mutfak Ürünlerine Dünyadan Büyük İlgi

30 Kasım 2018 Cuma 11:00



30 Kasım 2018 Cuma 11:00

Türk mutfak ürünlerine tüm dünyadan sipariş yağdı.Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Invitation Only etkinliğinde, Türk ürünlerine yabancı alımcılar büyük ilgi gösterdi.EVSİD Başkanı Burak Önder, Ekvador'dan Polonya 'ya, Hindistan 'dan Brezilya 'ya kadar dünyanın her yerinden siparişler geldiğini belirtti. Konuk satınalmacı sayısının yaklaşık yüzde 50 arttığını ifade eden Önder, "Artık etkinlik gelenekselleşmeye başladı. Gerek Türk firmalarının ve ürünlerinin rekabet avantajı gerekse alıcı firmaların Türkiye 'ye güveninin artması sonucu işe dönüşen görüşme sayısı fazlalaştı. İki gün süren etkinlikte ilk belirlemelere göre 1.544 iş görüşmesi gerçekleşti. Bu, ortalamada her firmanın 38 iş görüşmesi yapması anlamına geliyor ki, çok iyi bir sayı. Gelen firmaların komite tarafından ön değerlendirmesi yapılan nitelikli alıcılar olduğu düşünülürse bu görüşme sayılarının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir" dedi.Etkinliğe katılan Türk firmaların görüşme sayıları ve kaliteleri hakkında kendilerine olumlu geri dönüşlerde bulunduğunu kaydeden Önder, şöyle devam etti:"Normalde bu tür iş görüşmelerinde hemen bağlantı yapılması ve görüşmelerin siparişe dönüşmesi zaman alır. Ancak hem yabancı alıcı firmalar hem de programa katılan üreticiler ile yapmış olduğumuz görüşmelerde siparişlerin verildiğini duymak sevindiriciydi. Konuk firmaların yaklaşık yüzde 10'luk bölümü bir önceki sene katılan ve potansiyeli olduğu düşünülerek tekrar davet edilen firmalardı. Bu firmaların da alımlarını 2018'de artıracakları bilgisini aldık".Hemen hemen tüm bölgelerle yeni iş bağlantılarının yapıldığını söyleyen Önder, "Ekvator, Meksika , Peru, Kolombiya Arjantin , İrlanda, Brezilya, Hırvatistan , Hindistan, Polonya. Tüm bölgelerden siparişler geldi ve yeni bağlantılar tesis edildi. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde de yeni siparişlere dönüşme ihtimali yüksek görünüyor. Türk ev ve mutfak sanayicileri olarak yeni pazarlar peşinde koşmaya ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi. Önder, önümüzdeki sene bu etkinliği yurt içinde biraz daha büyüteceklerini, ayrıca yurtdışına da taşıma hedeflerinin olduğunu sözlerine ekledi. - İSTANBUL