Türk müziği topluluğunun sosyal medyadan yaptığı ramazan konserleri sona erdi

Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu'nun sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ramazan konserleri sona erdi.

23.05.2020 02:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 02:23
Kastamonu'da Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu'nun sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ramazan konserleri sona erdi.
Aktekke Konağı'nda, Kastamonu Belediyesince ramazan ayı boyunca her cuma akşamı organize edilen konserde topluluk üyelerince eserler seslendirildi.
Bugüne kadar gerçekleştirilen 4 konser, Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserlerin gayet güzel geçtiğini söyledi.
Konserlerin beğeni ile takip edildiğini aktaran Vidinlioğlu, "Konserler gayet güzeldi. Yurdun hemen hemen yer yerinden çok sayıda beğeni ve teşekkür aldık. Dinleyenler 'Bu ramazanda memleket havasını sayenizde evde hissettik.' dediler. Her canlı performansı hemen hemen 20-25 bin kişi izledi. Daha sonra izleyenlerle birlikte bu sayı 100 bini geçti." dedi.
Kültür ve sanat faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini anlatan Vidinlioğlu, "Koronavirüslü günlerde, evden çıkmadığımız günlerde hem memleketteki insanlarımıza hem de gurbetteki vatandaşlarımıza güzel anlar yaşatan Şehr-i Dilara Türk Müziği Topluluğu'na teşekkür ediyorum. Bayram sonu da inşallah bu tarz faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.
Müzik topluluğunun kurucusu Güray Soğancı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde evde kalan vatandaşlara ramazan ayında moral konseri düzenlediklerini belirterek, "Konserleri çok keyifli ve mutluluk verici şekilde tamamladık. Bundan sonraki süreçte de bu günleri atlatıp salonlarda seyircilerimizle buluşup konserlerimizi vermek istiyoruz." ifadesini kullandı. Türk müziği topluluğunun sosyal medyadan yaptığı ramazan konserleri sona erdi

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Güncel, Haber

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