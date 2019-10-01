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Türk müziğinin 3 emekçisi yeni sezon için start verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında ilk seminer ve konser Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlendi.

01.10.2019 11:41Türk müziğinin 3 emekçisi yeni sezon için start verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, bakan yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer ve Türk Sanat Müziği'nin usta sesi Aylin Şengün Taşçı, yaz tatili dolasıyla verilen aranın ardından yeniden şehir şehir dolaşarak gençlere Türk müziğini sevdiremeye devam ediyor.

Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda Aylin Şengün Taşçı, Türk müziğinin tarihsel yolculuğunu İnteraktif bir söyleşiyle anlatırken,ninni, mehter ve tasavvuf müziği ile Osmanlı sultanlarının besteleri ve unutulmayan bestekârların eserlerinden oluşan dinletiler sundu.

BİNLERCE ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk projeyle gençlerin Türk müziğine olan ilgisini artırmayı amaçladıklarını belirterek "İki yıl sürecek bu projeyle Türkiye'nin her bir köşesinden binlerce öğrenciye ulaşılacak" dedi.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: Bültenler

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